В Киеве бойлеры потребляют треть электроэнергии, сгенерированной энергоблоком АЭС — Finance.ua

В Киеве бойлеры потребляют треть электроэнергии, сгенерированной энергоблоком АЭС
В столице бойлеры потребляют треть всей электроэнергии, которую генерирует энергоблок атомной электростанции.
Об этом заявил глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин в комментарии Экономической правде.
По словам Литвина, в Киеве около 190 тысяч потребителей имеют бойлеры, которые вместе потребляют до 300 мВт электроэнергии.
«Я считал суммарную мощность бойлеров Киева, вышло около 300 МВт — это треть атомного энергоблока. Можно гигаватт построить, а можно эти 300 МВт в Киеве сэкономить, если не использовать электроэнергию для подогрева воды в бойлерах», — отметил он.
Литвин также уточнил, что в Киеве 953 184 квартиры оснащены централизованным водоснабжением горячей воды. Около 20% этих квартир имеют бойлеры.
Если учесть то, что в среднем объемы бойлеров 80 литров с нагревательным элементом на 2 кВт, то мощность на горячее водоснабжение, которая, к тому же включается одновременно, достигает 380 МВт — это более трети ядерного блока и более половины того, что выдают Киевские ТЭЦ.
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«И это где-то в 2−3 раза больше, чем газовые генераторы (когенерационные установки), которые передали нам партнеры по USAID», — уточнил Литвин.
Вадим Литвин отметил, что переход на централизованное горячее водоснабжение позволит экономить в часы отключений.
По большей части, по его подсчетам, централизованное водоснабжение после повышения тарифов на электроэнергию обойдется жителям столицы дешевле, поскольку сейчас куб горячей воды в Киеве стоит около 100 гривен, а стоимость кубометра горячей воды с бойлера — 250 гривен.
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Чтобы разгрузить энергосистему в условиях дефицита электроэнергии, он призвал украинцев отключать бойлеры в тех городах, где есть водоснабжение горячей воды, а также проверить возможность поставки горячей воды от ТЭЦ и крышных котельных (для современных ЖК).
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