Галущенко прокомментировал информацию о том, что готовят новое повышение тарифов на электричество — Finance.ua

Галущенко прокомментировал информацию о том, что готовят новое повышение тарифов на электричество Сегодня 12:20 — Энергетика

Галущенко прокомментировал информацию о том, что готовят новое повышение тарифов на электричество

В Украине пока речь не идет о повышении тарифов на электричество.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Любое решение о тарифе принимается решением правительства, и оно имеет срок действия. Сейчас, если вы посмотрите на это решение, оно было принято на год. Когда она будет повышена? Через год? Давайте доживем до следующего месяца, потом проживем зиму, например», — сказал он.

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По словам Галущенко, сейчас очень важно понимать, что идет война, энергетика является второй целью после ВСУ.

Отвечая на вопрос, глава Минэнерго высказал мнение, что в ситуации войны вообще непрофессионально давать какие-либо прогнозы на год.

«Слава Богу, что мы по году понимаем (какие планы. — Ред.). Энергетика постоянно под ударом, даже если мы это ежедневно не коммуницируем. Говорить, что будет через год, мне кажется, что это нечестно», — считает он.

Отвечая на вопрос о том, что правительство повысило тарифы для населения более чем на 60% и по данным от экспертов о том, что 85% этих средств идет Энергоатому, остальные — Укргидроэнерго, Галущенко констатировал, что на самом деле это попытка манипулировать (данными. — Ред.), по его словам, как всегда это, к сожалению, делалось.

«У нас есть опыт повышения в прошлом году, и тоже такие манипулирования происходили. Посмотрите на фамилии экспертов, на их прогнозы в прошлом году — и увидите, что они никоим образом не сбылись. На самом деле повышение тарифов уменьшает услугу для этих компаний», — пояснил министр.

По его словам, уменьшение услуги позволяет сделать несколько вещей, в частности стабилизировать рынок.

«Во-вторых — если вы посмотрите, как распределяется нагрузка, за счет уменьшения услуги… У нас, к сожалению, очень существенные удары потерпела компания Укргидроэнерго. Так вот, эта услуга распределена таким образом, что ключевая нагрузка — а в определенные периоды это 90% - возлагается на Энергоатом. То есть, Укргидро будет иметь дополнительный ресурс для восстановления», — заявил глава Минэнерго.

Он сказал, что не может в деталях и гигаваттах говорить о потерях, «но потери сегодня в гидрогенерации очень велики, потому что враг постоянно атакует гидроэнергетику».

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Укрінформ По материалам:

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