В Киеве анонсировали выплату адресной единовременной помощи: кто получит — Finance.ua

В Киеве анонсировали выплату адресной единовременной помощи: кто получит
Ко Дню Защитников и Защитниц Украины Киев выплатит около 35 миллионов гривен адресной единовременной материальной помощи. Ее получат около 36 тысяч киевлян.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
Кто получит помощь
Дополнительную материальную помощь от города по программе «Забота. Навстречу киевлянам» получат около 36 тысяч жителей столицы. В частности:
- киевляне — члены семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и участвовали в АТО/ООС, которые погибли или пропали без вести;
- киевляне, получившие инвалидность I, II и III группы в результате войны;
- киевляне, участвовавшие в Революции достоинства;
- члены семей киевлян, погибших во время Революции достоинства.
Размер выплат составляет от 900 до 1500 гривен.
«Наши защитники каждый день рискуют своей жизнью за нашу свободу и независимость нашего государства. И мы благодарны и чтим их подвиг и их героизм!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, Кабинет Министров планирует изменить систему надбавок за стаж работы сотрудникам Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В целом размер будет увеличен.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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