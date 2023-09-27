В Киеве анонсировали выплату адресной единовременной помощи: кто получит — Finance.ua

В Киеве анонсировали выплату адресной единовременной помощи: кто получит Сегодня 15:02 — Казна и Политика

В Киеве анонсировали выплату адресной единовременной помощи: кто получит

Ко Дню Защитников и Защитниц Украины Киев выплатит около 35 миллионов гривен адресной единовременной материальной помощи. Ее получат около 36 тысяч киевлян.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале

Кто получит помощь

Дополнительную материальную помощь от города по программе «Забота. Навстречу киевлянам» получат около 36 тысяч жителей столицы. В частности:

киевляне — члены семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и участвовали в АТО/ООС, которые погибли или пропали без вести;

киевляне, получившие инвалидность I, II и III группы в результате войны;

киевляне, участвовавшие в Революции достоинства;

члены семей киевлян, погибших во время Революции достоинства.

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Размер выплат составляет от 900 до 1500 гривен.

«Наши защитники каждый день рискуют своей жизнью за нашу свободу и независимость нашего государства. И мы благодарны и чтим их подвиг и их героизм!» — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, Кабинет Министров планирует изменить систему надбавок за стаж работы сотрудникам Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В целом размер будет увеличен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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