Помощь военным: какие дополнительные средства выделяют нацгвардейцам и пограничникам — Finance.ua

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Помощь военным: какие дополнительные средства выделяют нацгвардейцам и пограничникам

Личные финансы
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Помощь военным: какие дополнительные средства выделяют нацгвардейцам и пограничникам
Помощь военным: какие дополнительные средства выделяют нацгвардейцам и пограничникам
Особенности выплаты дополнительного вознаграждения для военных Нацгвардии Украины теперь регулирует приказ МВД от 01.09.2023 № 729, а для Госпогранслужбы Украины приказ МВД от 01.09.2023 № 726.
Об этом пишет «Юридическая сотня».
Выплаты на период действия военного положения:
1) В расчете на месяц пропорционально времени участия:
  • 100 000 грн — непосредственным участникам боевых действий в районах их проведения; раненым за время пребывания на лечении и в отпуске; пленным, безвестно отсутствующим и погибшим (умершим);
  • 50 000 грн — если выполняют задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, которые осуществляют оперативное управление подразделениями (в том числе вне районов ведения боевых действий);
  • 30 000 грн — если выполняют боевые или специальные задания в период проведения мероприятий по обороне и отпору вооруженной агрессии;
  • от 15 000 до 30 000 грн — руководящему и инструкторско-преподавательскому составу в учебных воинских частях;
  • 6 000 грн — если проходят срочную военную службу;
  • 2 350 грн — курсантам высших военных учебных заведений структуры НГУ и ГНСУ, которые перед зачислением не служили.
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Ежемесячно:
  • 20 100 грн — признанным ВЛК ограничено пригодными или непригодными к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев в связи с ранением, после пребывания в распоряжении более 2 месяцев.
Кроме этого, предусматривается возможность получения дополнительного вознаграждения в размере 30 и 100 тыс. грн срочниками и курсантами при привлечении к выполнению соответствующих задач.
Дополнительное вознаграждение не выплачивается, если военный:
  • за границей (исключение — пребывание на стационарном лечении после ранения);
  • в отпуске (исключение — отпуск для лечения после ранения по решению ВЛК); самовольно оставил часть, совершил дезертирство, добровольно сдался в плен;
  • отстранен от исполнения служебных обязанностей, отстранен от должностей, отстранен от исполнения служебных полномочий;
  • под домашним арестом или под стражей;
  • приговорен к аресту или содержанию в дисциплинарном батальоне и отбывает наказание;
  • отсутствует на службе (по месту дислокации) без уважительных причин.
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По материалам:
Finance.ua
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