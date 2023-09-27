Помощь военным: какие дополнительные средства выделяют нацгвардейцам и пограничникам — Finance.ua

Помощь военным: какие дополнительные средства выделяют нацгвардейцам и пограничникам Сегодня 14:03 — Личные финансы

Помощь военным: какие дополнительные средства выделяют нацгвардейцам и пограничникам

Особенности выплаты дополнительного вознаграждения для военных Нацгвардии Украины теперь регулирует приказ МВД от 01.09.2023 № 729, а для Госпогранслужбы Украины приказ МВД от 01.09.2023 № 726.

Об этом пишет «Юридическая сотня».

Выплаты на период действия военного положения:

1) В расчете на месяц пропорционально времени участия:

100 000 грн — непосредственным участникам боевых действий в районах их проведения; раненым за время пребывания на лечении и в отпуске; пленным, безвестно отсутствующим и погибшим (умершим);

50 000 грн — если выполняют задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, которые осуществляют оперативное управление подразделениями (в том числе вне районов ведения боевых действий);

30 000 грн — если выполняют боевые или специальные задания в период проведения мероприятий по обороне и отпору вооруженной агрессии;

от 15 000 до 30 000 грн — руководящему и инструкторско-преподавательскому составу в учебных воинских частях;

6 000 грн — если проходят срочную военную службу;

2 350 грн — курсантам высших военных учебных заведений структуры НГУ и ГНСУ, которые перед зачислением не служили.

Ежемесячно:

20 100 грн — признанным ВЛК ограничено пригодными или непригодными к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев в связи с ранением, после пребывания в распоряжении более 2 месяцев.

Кроме этого, предусматривается возможность получения дополнительного вознаграждения в размере 30 и 100 тыс. грн срочниками и курсантами при привлечении к выполнению соответствующих задач.

Дополнительное вознаграждение не выплачивается, если военный:

за границей (исключение — пребывание на стационарном лечении после ранения);

в отпуске (исключение — отпуск для лечения после ранения по решению ВЛК); самовольно оставил часть, совершил дезертирство, добровольно сдался в плен;

отстранен от исполнения служебных обязанностей, отстранен от должностей, отстранен от исполнения служебных полномочий;

под домашним арестом или под стражей;

приговорен к аресту или содержанию в дисциплинарном батальоне и отбывает наказание;

отсутствует на службе (по месту дислокации) без уважительных причин.

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