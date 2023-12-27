В КГГА сообщили, когда и как перекроют участок метро «Почайна» — «Тараса Шевченко»: проседают тоннели
На участке столичного метрополитена между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко» проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.
Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.
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«Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем», — сообщил Поворозник.
Руководство КП «Киевский метрополитен» обещает, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение по одному туннелю в обе стороны.
«Мы будем останавливать движение в одном тоннеле, а не в двух одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю», — заявил Поворозник.
Новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. «Киевпасстранс» организует дополнительные маршруты наземного транспорта.
Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года.
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