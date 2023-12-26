Метрополитен Киева расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь — Finance.ua
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Метрополитен Киева расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь

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Метрополитен Киева расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь
Метрополитен Киева расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь
Киевский метрополитен расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства.
Об этом говорится на странице закупки в Prozorro.
Условиями договора было определено право заказчика отказаться от соглашения и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно.
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«Учитывая это, „Киевский метрополитен“ отказывается от обязательств в части выполнения строительных работ по договору, о чем уведомлен подрядчик», — говорится в обосновании.
Ранее подрядчику с учетом аванса было перечислено 4 млрд грн. Теперь этот аванс подрядчик «Киевметрострой» должен вернуть.

Справка Finance.ua:

  • В июле 2023 года директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский заявлял, что работы по строительству метро на Виноградарь возобновят в сентябре после корректировки научно-проектной документации. А до конца 2024 планируют сдать две станции метро — «Мостицкая» и «Варшавская».
  • В ноябре директор КП сообщил, что строительство метро на Виноградарь возобновят после корректировки проекта и смены подрядчика.
  • В декабре 2023 года Виктор Брагинский заявил, что предприятие до сих пор корректирует проект строительства метро на Виноградарь, а достроят его не менее чем через 1,5 года.
  • Срок действия договора закончился 11 декабря 2023, а подписан он был в ноябре 2018 года.
  • Новые станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» начали строить в Киеве в 2019 году. Планировалось, что их откроют в декабре 2021 года.
  • В сентябре 2021 года компания «Киевметрострой», выступающая генеральным подрядчиком строительства двух станций на Виноградаре, просила перенести сроки действия договора. Строители тогда заявляли, что не успевают достроить станцию ​​до конца 2021 года.
  • Компания обратилась в суд с просьбой перенести сроки сдачи с ноября 2021 на май 2023 года. В феврале 2023 года «Киевметрострой» возобновил строительство метро на Виноградарь, однако активное строительство не велось с осени 2023 года.
По материалам:
Економічна Правда
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