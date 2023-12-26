Метрополитен Киева расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь — Finance.ua

Метрополитен Киева расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь Сегодня 17:23

Метрополитен Киева расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Киевский метрополитен расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства.

Об этом говорится на странице закупки в Prozorro.

Условиями договора было определено право заказчика отказаться от соглашения и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно.

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«Учитывая это, „Киевский метрополитен“ отказывается от обязательств в части выполнения строительных работ по договору, о чем уведомлен подрядчик», — говорится в обосновании.

Ранее подрядчику с учетом аванса было перечислено 4 млрд грн. Теперь этот аванс подрядчик «Киевметрострой» должен вернуть.

Справка Finance.ua:

В июле 2023 года директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский заявлял, что работы по строительству метро на Виноградарь возобновят в сентябре после корректировки научно-проектной документации. А до конца 2024 планируют сдать две станции метро — «Мостицкая» и «Варшавская».

В ноябре директор КП сообщил, что строительство метро на Виноградарь возобновят после корректировки проекта и смены подрядчика.



В декабре 2023 года Виктор Брагинский заявил, что предприятие до сих пор корректирует проект строительства метро на Виноградарь, а достроят его не менее чем через 1,5 года.



Срок действия договора закончился 11 декабря 2023, а подписан он был в ноябре 2018 года.



Новые станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» начали строить в Киеве в 2019 году. Планировалось, что их откроют в декабре 2021 года.



В сентябре 2021 года компания «Киевметрострой», выступающая генеральным подрядчиком строительства двух станций на Виноградаре, просила перенести сроки действия договора. Строители тогда заявляли, что не успевают достроить станцию ​​до конца 2021 года.



Компания обратилась в суд с просьбой перенести сроки сдачи с ноября 2021 на май 2023 года. В феврале 2023 года «Киевметрострой» возобновил строительство метро на Виноградарь, однако активное строительство не велось с осени 2023 года.



Економічна Правда По материалам:

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