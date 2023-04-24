В КГГА обсуждают возможность продления метро до Быковни — Finance.ua
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В КГГА обсуждают возможность продления метро до Быковни

Казна и Политика
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В КГГА обсуждают возможность продления метро до Быковни
В КГГА обсуждают возможность продления метро до Быковни
В КГГА рассматривают варианты улучшения транспортного сообщения в Быковню, в частности возможность продления красной ветки киевского метрополитена.
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время заседания Киевского городского совета.
По его словам, сейчас есть несколько вариантов относительно нового транспортного сообщения.
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Прежде всего, обсуждается возможность создания отдельного маршрута автобуса. Также в КГГА рассматривают вариант с продлением линии метрополитена, но при условии имеющегося финансирования.
«Пока мы говорим о том, что от станции метро „Лесная“, где будет приведена в порядок определенная инфраструктура, будет двигаться шаттл, специально под этот объект», — сказал Пантелеев.
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Улучшение транспортного сообщения связано с созданием Национального военного мемориального кладбища.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, когда киевляне дождутся открытия обещанных станций метро на Виноградаре. Соответствующий договор на строительство был заключен еще в 2018 году. Чиновник сообщил, что строительные работы уже возобновлены и спрогнозировали, что метро на Виноградарь, вероятно, удастся открыть в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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