Начальник киевского метро рассказал, изменится ли стоимость проезда в столичной подземке — Finance.ua

Начальник киевского метро рассказал, изменится ли стоимость проезда в столичной подземке
Стоимость проезда в метро Киева не изменится.
Об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник «Киевского метрополитена» Виктор Брагинский, отвечая на вопрос, нужно ли сейчас поднимать тарифы на проезд в киевском метро.
Брагинский объяснил, что Киевский метрополитен не принимает решения о повышении тарифов на проезд.
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«Мы только предоставляем данные по себестоимости перевозок пассажиров», — уточнил он.
В КГГА не обсуждается вопрос повышения тарифов в метро, отметил он.
«Данные по себестоимости за 2022 год еще не проанализированы, но я считаю, что они не будут объективными, потому что мы долго не работали в режиме перевозок (с марта по 16 мая), и пассажиропоток за прошлый год очень низкий, а себестоимость перевозок высчитывается с одного пассажира, то есть чем больше мы перевозим населения, тем меньше себестоимость одной поездки. Поэтому этот вопрос сегодня не обсуждается», — подытожил начальник Киевского метрополитена.
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