Начальник киевского метро рассказал, изменится ли стоимость проезда в столичной подземке — Finance.ua

Начальник киевского метро рассказал, изменится ли стоимость проезда в столичной подземке Сегодня 09:01 — Личные финансы

Начальник киевского метро рассказал, изменится ли стоимость проезда в столичной подземке

Стоимость проезда в метро Киева не изменится.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник «Киевского метрополитена» Виктор Брагинский, отвечая на вопрос, нужно ли сейчас поднимать тарифы на проезд в киевском метро.

Брагинский объяснил, что Киевский метрополитен не принимает решения о повышении тарифов на проезд.

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«Мы только предоставляем данные по себестоимости перевозок пассажиров», — уточнил он.

В КГГА не обсуждается вопрос повышения тарифов в метро, отметил он.

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«Данные по себестоимости за 2022 год еще не проанализированы, но я считаю, что они не будут объективными, потому что мы долго не работали в режиме перевозок (с марта по 16 мая), и пассажиропоток за прошлый год очень низкий, а себестоимость перевозок высчитывается с одного пассажира, то есть чем больше мы перевозим населения, тем меньше себестоимость одной поездки. Поэтому этот вопрос сегодня не обсуждается», — подытожил начальник Киевского метрополитена.

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ТСН По материалам:

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