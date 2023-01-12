Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро — Finance.ua

Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро Сегодня 09:43

Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро

Варшавский метрополитен передаст Киеву 60 вагонов метро. Это предусмотрено письмом о намерениях, подписанном мэрами Киева Виталием Кличко и Варшавы Рафалом Тшасковским.

Как сообщила пресс-служба киевского городского головы Виталия Кличко, документ подписан во время визита в Киев мэров четырех европейских столиц — членов Пакта свободных городов, приехавших подтвердить поддержку и последующую помощь украинской столице.

Мэры Варшавы Рафал Тшасковский, Праги Зденек Гржиб, Будапешта Гергель Карачонь и Братиславы Матуш Валло в 2019 году учредили Пакт свободных городов. 26 сентября прошлого года к Пакту присоединился Киев.

Как отмечается в пресс-релизе, Варшава стала, в частности, логистическим центром в передаче Киеву гуманитарной помощи от других европейских городов и стран — в том числе 2,5 тыс. тонн продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, а также — труб и генератора для ЧАО «Киевводоканал».

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