Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро — Finance.ua
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Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро

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Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро
Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро
Варшавский метрополитен передаст Киеву 60 вагонов метро. Это предусмотрено письмом о намерениях, подписанном мэрами Киева Виталием Кличко и Варшавы Рафалом Тшасковским.
Как сообщила пресс-служба киевского городского головы Виталия Кличко, документ подписан во время визита в Киев мэров четырех европейских столиц — членов Пакта свободных городов, приехавших подтвердить поддержку и последующую помощь украинской столице.
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Мэры Варшавы Рафал Тшасковский, Праги Зденек Гржиб, Будапешта Гергель Карачонь и Братиславы Матуш Валло в 2019 году учредили Пакт свободных городов. 26 сентября прошлого года к Пакту присоединился Киев.
Как отмечается в пресс-релизе, Варшава стала, в частности, логистическим центром в передаче Киеву гуманитарной помощи от других европейских городов и стран — в том числе 2,5 тыс. тонн продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, а также — труб и генератора для ЧАО «Киевводоканал».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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