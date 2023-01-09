Создание сети Wi-Fi в метро приостановили из-за войны, однако оборудование готовят к перезапуску — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Создание сети Wi-Fi в метро приостановили из-за войны, однако оборудование готовят к перезапуску

Казна и Политика
11
На станциях Киевского метрополитена тестируют оборудование для запуска сети скоростного Wi-Fi, которую начали создавать еще в 2014 году.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, реагируя на петицию о запуске соответствующей сети.
Работы проводит компания Mosquito Mobile, инвестиционный договор с ней КГГА подписала еще в 2014 году.
Из-за введения военного положения инвестор приостановил работы по созданию сети, говорят в КГГА. В то же время, техническое оборудование, которое успели установить на станциях и в вагонах до начала полномасштабной войны, сейчас тестируют, чтобы можно было возобновить его работу.
Mosquito Mobile выиграла тендер на строительство сети Wi-Fi в метро в декабре 2014 года. До 2017-го установили оборудование на 12 станциях — «Днепр», «Арсенальная», «Хрещатик», «Театральная», «Университет», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Олимпийская», «Лукьяновская», «Золотые ворота», «Кловская», также создали инфраструктуру в 33 поездах метро.
В 2017-м проект приостановили из-за финансовых проблем компании. В феврале 2018-го в КГГА заявили, что расторгли соглашение с компанией и объявят новый тендер. Оборудование Mosquito Mobile арестовали и хотели продать на аукционе другой компании, чтобы оно завершило проект. В ответ инвестор подал на КГГА в суд за одностороннее расторжение договора, суд удовлетворил требования Mosquito Mobile. Как следует из ответа на петицию, работы до сих пор проходят по договору 2014 года.
Проект стоит 100 миллионов гривен, в 2018-м инвестор отчитывался, что выполнил работы на сумму $6,1 миллионов.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.