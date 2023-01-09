Создание сети Wi-Fi в метро приостановили из-за войны, однако оборудование готовят к перезапуску — Finance.ua

Создание сети Wi-Fi в метро приостановили из-за войны, однако оборудование готовят к перезапуску Сегодня 16:48 — Казна и Политика

На станциях Киевского метрополитена тестируют оборудование для запуска сети скоростного Wi-Fi, которую начали создавать еще в 2014 году.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, реагируя на петицию о запуске соответствующей сети.

Работы проводит компания Mosquito Mobile, инвестиционный договор с ней КГГА подписала еще в 2014 году.

Из-за введения военного положения инвестор приостановил работы по созданию сети, говорят в КГГА. В то же время, техническое оборудование, которое успели установить на станциях и в вагонах до начала полномасштабной войны, сейчас тестируют, чтобы можно было возобновить его работу.

Mosquito Mobile выиграла тендер на строительство сети Wi-Fi в метро в декабре 2014 года. До 2017-го установили оборудование на 12 станциях — «Днепр», «Арсенальная», «Хрещатик», «Театральная», «Университет», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Олимпийская», «Лукьяновская», «Золотые ворота», «Кловская», также создали инфраструктуру в 33 поездах метро.

В 2017-м проект приостановили из-за финансовых проблем компании. В феврале 2018-го в КГГА заявили, что расторгли соглашение с компанией и объявят новый тендер. Оборудование Mosquito Mobile арестовали и хотели продать на аукционе другой компании, чтобы оно завершило проект. В ответ инвестор подал на КГГА в суд за одностороннее расторжение договора, суд удовлетворил требования Mosquito Mobile. Как следует из ответа на петицию, работы до сих пор проходят по договору 2014 года.

Проект стоит 100 миллионов гривен, в 2018-м инвестор отчитывался, что выполнил работы на сумму $6,1 миллионов.

The Village Україна По материалам:

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