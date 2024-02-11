В Канаде продлили запрет на покупку жилья иностранцами до 2027 года — Finance.ua

В Канаде продлили запрет на покупку жилья иностранцами до 2027 года Сегодня 19:15 — Недвижимость

В Канаде продлили запрет на покупку жилья иностранцами до 2027 года

В Канаде продлят запрет иностранцам покупать жилье еще на два года, до 2027-го.

Об этом пишет Bloomberg.

Запрет был введен в 2022 году, ограничения должны были завершиться 1 января 2025 года.

Читайте также Программа «єВідновлення»: 500 семей уже получили новое жилье вместо разрушенного

Министр финансов Канады Христя Фриланд убеждена, что продление запрета будет указывать, что дома в Канаде для проживания канадских семей, а не «спекулятивный класс или актив».

Исключение составляет покупка иностранцами, которые покупают землю или жилую недвижимость для застройки, а также иностранные студенты, имеющие право на работу и находящиеся в Канаде в течение длительного периода.

Добавляется, что даже при признаках восстановления рынка недвижимости цены на жилье в Торонто и Ванкувере «вызывают беспокойство». Средняя цена на жилье составляет около 730 тысяч канадских долларов (542 тысячи долларов), что на 36% больше, чем пять лет назад.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.