В Канаде продлили запрет на покупку жилья иностранцами до 2027 года — Finance.ua
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В Канаде продлили запрет на покупку жилья иностранцами до 2027 года

Недвижимость
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В Канаде продлили запрет на покупку жилья иностранцами до 2027 года
В Канаде продлили запрет на покупку жилья иностранцами до 2027 года
В Канаде продлят запрет иностранцам покупать жилье еще на два года, до 2027-го.
Об этом пишет Bloomberg.
Запрет был введен в 2022 году, ограничения должны были завершиться 1 января 2025 года.
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Министр финансов Канады Христя Фриланд убеждена, что продление запрета будет указывать, что дома в Канаде для проживания канадских семей, а не «спекулятивный класс или актив».
Исключение составляет покупка иностранцами, которые покупают землю или жилую недвижимость для застройки, а также иностранные студенты, имеющие право на работу и находящиеся в Канаде в течение длительного периода.
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Добавляется, что даже при признаках восстановления рынка недвижимости цены на жилье в Торонто и Ванкувере «вызывают беспокойство». Средняя цена на жилье составляет около 730 тысяч канадских долларов (542 тысячи долларов), что на 36% больше, чем пять лет назад.
По материалам:
The Village Україна
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