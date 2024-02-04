Цены на жилье в Украине в 3 квартале выросли на 16,2% — Госстат — Finance.ua

Цены на жилье в Украине в 3 квартале выросли на 16,2% — Госстат Сегодня 08:19 — Недвижимость

Цены на жилье в Украине в 3 квартале выросли на 16,2% — Госстат

Индекс цен на жилье в Украине по итогам июля-сентября 2023 года составил 116,2%, тогда как за аналогичный период 2022 года показатель составил 114,2%.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, на первичном рынке цены на жилье по итогам третьего квартала 2023 г. ускорили рост до 14,6% против 11,9% в третьем квартале предыдущего года. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 16%. Рост цен на однокомнатные квартиры составил 15,6%, двухкомнатные — 12,8%.

На вторичном рынке цены ускорили рост до 17,1% в третьем квартале 2023 года против 15,6% за аналогичный период 2022-го. В частности, рост цен на трехкомнатные квартиры составил 18,5%, двухкомнатные — 17,9%, однокомнатные — 14,1%.

За девять месяцев 2023 года цены на жилье выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На первичном рынке рост составил 12,2%, на вторичном — 15,1%.

Как сообщило статведомство, по сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье в июле-сентябре 2023 года выросли на 6%, в то же время на первичном рынке — на 4,5%, на вторичном — на 6,9%.

По данным Госстата, в третьем квартале цены на первичке выросли для однокомнатных квартир на 3,6% по сравнению со вторым кварталом, для двухкомнатных — на 4,9%, трехкомнатных — на 6%. На вторичном рынке цены выросли на 5,1%, 7,5% и 7,6% соответственно.

Госстат отметил, что показатели приведены без учета временно оккупированных территорий и части территорий, где ведутся боевые действия.

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