Сколько стоят новые квартиры в Киеве: свежая статистика — Finance.ua

Сколько стоят новые квартиры в Киеве: свежая статистика Сегодня 14:05 — Недвижимость

Сколько стоят новые квартиры в Киеве: свежая статистика

Как свидетельствует годовая статистика, в столице подешевели квартиры в новостройках: с января 2022-го по январь 2023 цены упали почти на 5 000 грн — со средних 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.

В то же время, по данным M2bomber , если рассмотреть более короткие периоды, то стоимость новых «квадратов» выросла — хоть и не намного:

за 6 месяцев — цены снизились в среднем на 200 грн;

за 1 месяц — на 650 грн.

В долларах цена за новое жилье сейчас достигла 1122 $/кв. м. При том, что в январе 2023-го показатель средней стоимости составлял 1225 $/кв. м.

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Цены по районам

Согласно статистике, в январе 2024 года в среднем застройщики просят за квадрат нового жилья 24 200 грн.

В пятерку районов Киева с самыми низкими средними ценами на новое жилье вошли:

Дарницкий — 33 700 грн/кв. м;

Деснянский — 34 100 грн/кв. м;

Соломенский — 36 500 грн/кв. м;

Святошинский — 39 675 грн/кв. м;

Днепровский — 39 750 грн/кв. м.

Справка Finance.ua:

в 2024 году налог на недвижимость нужно заплатить за отчетный 2023 год. Это обязательный платеж, который владельцы недвижимого имущества обязаны платить в бюджет. Однако некоторым категориям граждан платить этот налог не нужно. Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году — читайте здесь;

обустройство надежного укрытия в новостройке обычно влечет дополнительные затраты для застройщиков. Поэтому вероятность того, что стоимость квадратного метра жилья вырастет из-за наличия в нем укрытия, все же существует.



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