Сколько стоят новые квартиры в Киеве: свежая статистика — Finance.ua
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Сколько стоят новые квартиры в Киеве: свежая статистика

Недвижимость
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Сколько стоят новые квартиры в Киеве: свежая статистика
Сколько стоят новые квартиры в Киеве: свежая статистика
Как свидетельствует годовая статистика, в столице подешевели квартиры в новостройках: с января 2022-го по январь 2023 цены упали почти на 5 000 грн — со средних 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.
В то же время, по данным M2bomber, если рассмотреть более короткие периоды, то стоимость новых «квадратов» выросла — хоть и не намного:
  • за 6 месяцев — цены снизились в среднем на 200 грн;
  • за 1 месяц — на 650 грн.
Сколько стоят новые квартиры в Киеве: свежая статистика
В долларах цена за новое жилье сейчас достигла 1122 $/кв. м. При том, что в январе 2023-го показатель средней стоимости составлял 1225 $/кв. м.
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Цены по районам

Согласно статистике, в январе 2024 года в среднем застройщики просят за квадрат нового жилья 24 200 грн.
В пятерку районов Киева с самыми низкими средними ценами на новое жилье вошли:
  • Дарницкий — 33 700 грн/кв. м;
  • Деснянский — 34 100 грн/кв. м;
  • Соломенский — 36 500 грн/кв. м;
  • Святошинский — 39 675 грн/кв. м;
  • Днепровский — 39 750 грн/кв. м.
Сколько стоят новые квартиры в Киеве: свежая статистика

Справка Finance.ua:

  • в 2024 году налог на недвижимость нужно заплатить за отчетный 2023 год. Это обязательный платеж, который владельцы недвижимого имущества обязаны платить в бюджет. Однако некоторым категориям граждан платить этот налог не нужно. Кто имеет право не платить налог на недвижимость в 2024 году — читайте здесь;
  • обустройство надежного укрытия в новостройке обычно влечет дополнительные затраты для застройщиков. Поэтому вероятность того, что стоимость квадратного метра жилья вырастет из-за наличия в нем укрытия, все же существует.
Решение продать недвижимость в условиях военного положения является сложным и индивидуальным. Finance.ua собрал актуальную информацию о продаже недвижимости по состоянию на 2024 год.

Как продать недвижимость. Все, что нужно знать в 2024 году

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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