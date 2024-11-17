В Канаде готовятся к миграционному наплыву после победы Трампа — Finance.ua

В Канаде готовятся к миграционному наплыву после победы Трампа Сегодня 22:21 — Мир

В Канаде готовятся к миграционному наплыву после победы Трампа, Фото: freepik

Канадская полиция готовится к возможному увеличению количества искателей убежища на фоне того, что американцы стали переезжать в Канаду после победы Дональда Трампа на выборах.

Об этом пишет Reuters.

В чем причина

По данным издания, будущий президент США пришел к власти частично благодаря обещанию осуществить самую большую депортацию в истории Америки.

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По словам сержанта Королевской канадской конной полиции Чарльза Пуарье, стражи порядка начали разрабатывать план действий на случай миграционного наплыва.

Он отметил, что это может повлечь за собой нелегальную миграцию в Квебек и Канаду.

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Пуарье прогнозирует, что в худшем случае люди будут пересекать границу в больших количествах везде.

«Скажем, у нас было 100 человек в день, которые пересекали границу, тогда это будет трудно, потому что нашим офицерам придется преодолевать огромные расстояния и всех арестовать», — рассказал сержант.

В 2017 году, после первой победы Трампа, тысячи искателей убежища перешли границу Канады за пределами официальных пунктов пропуска.

Многие подали заявки на статус беженца, но процесс легализации нередко сопровождался сложностями.

Тем временем защитники иммигрантов заявляют, что люди, переезжающие из США, чтобы подать заявления о бежестве, должны пробраться незамеченными и прятаться в течение двух недель, прежде чем искать убежище.

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«Если вы не создаете законных путей или когда вы создаете только пути, где людям приходится делать невозможное, чтобы получить безопасность, вы знаете, что, к сожалению, люди постараются сделать невозможное», — объяснил директор Центра для беженцев в Монреале Абдулла Дауд.

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