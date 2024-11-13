Победа Трампа вызывает всплеск переселения американцев в Европу (страны из списка лидеров) — Finance.ua

Победа Трампа вызывает всплеск переселения американцев в Европу (страны из списка лидеров) Вчера 20:20

Победа Трампа вызывает всплеск переселения американцев в Европу (страны из списка лидеров)

После оглашения результатов выборов в США в 2024 году американские пользователи Интернета активно искали возможности миграции в Европе.

Так, в течение 24 часов (с 5 по 6 ноября) общий объем поисковых запросов американцев по поводу миграции и переезда в VisaGuide. World вырос на 1514 процентов, а Германия и Нидерланды были одними из самых популярных мест для переезда.

Об этом сообщает Schengen.News

За этот же период общий трафик поисковых запросов, связанных с иммиграцией, вырос на 338 процентов, поскольку пользователи исследовали лучшие страны Шенгенской зоны для переезда из США.

Европейские направления, которые американцы ищут чаще всего

Согласно данным Google Analytics, американские пользователи искали множество мест для переезда, а лидировали в этом списке европейские страны.

Наиболее востребованными были Ирландия, Швейцария, Германия, Нидерланды, Испания и Португалия.

Американцы исследовали эти направления по разным причинам — некоторые были доступны, другие отличались своим теплым климатом.

Кроме европейских стран, американцы также заинтересованы в переезде в другие англоязычные страны, такие как Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.

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