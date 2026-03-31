В какой валюте лучше хранить деньги (советы экспертов) Сегодня 13:00 — Валюта

В какой валюте лучше хранить деньги (советы экспертов)

В такие бурные времена, когда события меняются очень быстро, эксперты посоветовали, покупать или продавать доллары в Украине.

ТСН. Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и гривневые депозиты продолжат приносить хорошую прибыль. Об этом сказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет

«Курс наличного доллара даже не дошел до 45 гривен, доходность по нему самая низкая — 4,7% годовых, в ОВГЗ — 14%, по депозитам — около 7% чистыми», — напомнил эксперт.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский также считает, что на долларе заработать сейчас не выйдет, хотя цена на американскую валюту благоприятна для покупки.

«Спрос населения на гривневые ОВГЗ растет, с начала года он повысился на 15%. Важно понимать: чтобы наличный доллар сравнялся по доходности с гривневыми ОВГЗ, его курс до конца текущего года должен составить 50 грн/доллар», — отметил эксперт.

Он отметил, что лучше инвестировать в ценные бумаги, если хотите заработать. Что касается продажи валюты, то все эксперты не советуют это делать без крайней необходимости.

Напомним, ранее говорилось, что НБУ заинтересован в сохранении привлекательности гривневых активов и обеспечении стабильности валютного рынка. Это создает основания ожидать дальнейших действий, направленных на снижение панических настроений и удержание официального курса гривны ниже отметки 44 грн/$.

