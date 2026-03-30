0 800 307 555
Сколько будет стоить 100 долларов в начале апреля — прогноз банкира

Сколько будет стоить 100 долларов в начале апреля — прогноз банкира
Сколько будет стоить 100 долларов в начале апреля — прогноз банкира
Спрос на валюту будет, но он не сможет перекрыть предложение, поэтому интервенции Национального банка будут играть главную роль в обеспечении равновесия.
Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
Украинцы на следующей неделе вряд ли увидят новые курсовые пики или какие-то сенсации. Валютный рынок в Украине будет жить в режиме сдержанного напряжения.
До 5 апреля курс доллара в Украине будет находиться в пределах 43,5−44,25 грн на межбанковском рынке и 43,5−44,5 грн на наличном рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнах будут стоить 4350−4450 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам в 43500−44500 гривен.
При этом он отметил, что курс евро в Украине в этот период будет находиться в пределах 49,5−52 грн на межбанковском рынке и 50,5−52 грн на наличном рынке.
Таким образом, 100 евро в гривнах до 5 апреля обойдутся в 5050—5200 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся украинцам в 50500−52000 гривен.
Ранее эксперты инвесткомпании ICU рассказали, что резкий рост курса доллара с начала 2026 года актуализировал среди инвесторов вопрос: могут ли гривневые инвестиции начать уступать стратегии пассивного хранения наличной валюты. Математически принцип остается простым: гривневые инструменты выгоднее долларовых наличных, пока их доходность превышает темпы девальвации.
Аналитики отмечают, что с начала года гривна уже девальвировала примерно на 4%, что существенно контрастирует с минимальными колебаниями в прошлом году.
В ICU сохраняют прогноз курса гривны на конец года на уровне около 45 грн/$. «Даже если мы не правы и гривна девальвирует больше, риски девальвации более 15% пока выглядят малореалистичными», — отметили эксперты.
По материалам:
Finance.ua
