Почему доллар в марте бил рекорды — объяснение НБУ

Гривна и доллар
Война на Ближнем Востоке повлияла на валютный рынок Украины — в первой половине марта курс доллара быстро рос. Удалось ли стабилизировать курс валют и о причинах колебаний рассказал заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский, пишет РБК-Украина.

Почему гривна ослабла

Основным фактором девальвации стал геополитический шок из-за войны на Ближнем Востоке.
Это вызвало сразу несколько эффектов:
  • рост цен на энергоресурсы, что повысило спрос на валюту со стороны импортеров горючего;
  • укрепление доллара США к большинству мировых валют, в частности, к евро и гривне;
  • изменение курсовых ожиданий на фоне удорожания нефти.
В результате в марте доллар в Украине обновлял рекордные значения.
В последние дни валютный рынок успокоился.
По данным НБУ, курс доллара скорректировался и опустился ниже 44 грн., а общая ситуация на рынке стабилизировалась.

Будет ли дальнейшее ослабление гривны

В Нацбанке конкретных прогнозов по курсу не дают и никаких «психологических» пределов не устанавливают.
Текущий подход такой:
  • курс формируется рынком и может как расти, так и снижаться;
  • НБУ ведет политику управляемой гибкости;
  • главная цель — удержание умеренной инфляции на уровне 5%.
В регуляторе подчеркивают, что для этого важна стабильность валютного рынка, и при необходимости НБУ готов активнее вмешиваться.
Резервы и политика НБУ

Международные резервы Украины составляют около 55 млрд долларов.
Этого объема, по оценке регулятора, достаточно для поддержания устойчивости валютного рынка. В то же время:
  • новые административные ограничения вводить не планируют;
  • НБУ готов оперативно реагировать на изменившуюся ситуацию.

Есть ли риск дефицита валюты

Несмотря на отдельные информационные поводы, дефицита наличной валюты в Украине нет.
Текущая ситуация:
  • объем валюты в кассах банков на 100 млн. долларов превышает привычные остатки;
  • спрос банков на подкрепление касс значительно ниже предложения НБУ;
  • из 600 млн долларов банки выкупили всего 203 млн долларов.
В Нацбанке подчеркивают, что оснований для беспокойства нет, а рынок обеспечен валютой в достаточном объеме.
Ранее мы сообщали, что Ощадбанк остановил ввоз валюты после задержания инкассаторов в Венгрии.
По материалам:
Finance.ua
