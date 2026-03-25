Почему доллар в марте бил рекорды — объяснение НБУ
Война на Ближнем Востоке повлияла на валютный рынок Украины — в первой половине марта курс доллара быстро рос. Удалось ли стабилизировать курс валют и о причинах колебаний рассказал заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский, пишет РБК-Украина.
Почему гривна ослабла
Основным фактором девальвации стал геополитический шок из-за войны на Ближнем Востоке.
Это вызвало сразу несколько эффектов:
- рост цен на энергоресурсы, что повысило спрос на валюту со стороны импортеров горючего;
- укрепление доллара США к большинству мировых валют, в частности, к евро и гривне;
- изменение курсовых ожиданий на фоне удорожания нефти.
В результате в марте доллар в Украине обновлял рекордные значения.
В последние дни валютный рынок успокоился.
По данным НБУ, курс доллара скорректировался и опустился ниже 44 грн., а общая ситуация на рынке стабилизировалась.
Будет ли дальнейшее ослабление гривны
В Нацбанке конкретных прогнозов по курсу не дают и никаких «психологических» пределов не устанавливают.
Текущий подход такой:
- курс формируется рынком и может как расти, так и снижаться;
- НБУ ведет политику управляемой гибкости;
- главная цель — удержание умеренной инфляции на уровне 5%.
В регуляторе подчеркивают, что для этого важна стабильность валютного рынка, и при необходимости НБУ готов активнее вмешиваться.
Резервы и политика НБУ
Международные резервы Украины составляют около 55 млрд долларов.
Этого объема, по оценке регулятора, достаточно для поддержания устойчивости валютного рынка. В то же время:
- новые административные ограничения вводить не планируют;
- НБУ готов оперативно реагировать на изменившуюся ситуацию.
Есть ли риск дефицита валюты
Несмотря на отдельные информационные поводы, дефицита наличной валюты в Украине нет.
Текущая ситуация:
- объем валюты в кассах банков на 100 млн. долларов превышает привычные остатки;
- спрос банков на подкрепление касс значительно ниже предложения НБУ;
- из 600 млн долларов банки выкупили всего 203 млн долларов.
В Нацбанке подчеркивают, что оснований для беспокойства нет, а рынок обеспечен валютой в достаточном объеме.
Ранее мы сообщали, что Ощадбанк остановил ввоз валюты после задержания инкассаторов в Венгрии.
