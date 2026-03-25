Почему доллар в марте бил рекорды — объяснение НБУ Сегодня 14:04 — Валюта

Гривна и доллар

Война на Ближнем Востоке повлияла на валютный рынок Украины — в первой половине марта курс доллара быстро рос. Удалось ли стабилизировать курс валют и о причинах колебаний рассказал заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский, пишет РБК-Украина.

Почему гривна ослабла

Основным фактором девальвации стал геополитический шок из-за войны на Ближнем Востоке.

Это вызвало сразу несколько эффектов:

рост цен на энергоресурсы, что повысило спрос на валюту со стороны импортеров горючего;

укрепление доллара США к большинству мировых валют, в частности, к евро и гривне;

изменение курсовых ожиданий на фоне удорожания нефти.

В результате в марте доллар в Украине обновлял рекордные значения.

В последние дни валютный рынок успокоился.

По данным НБУ, курс доллара скорректировался и опустился ниже 44 грн., а общая ситуация на рынке стабилизировалась.

Будет ли дальнейшее ослабление гривны

В Нацбанке конкретных прогнозов по курсу не дают и никаких «психологических» пределов не устанавливают.

Текущий подход такой:

курс формируется рынком и может как расти, так и снижаться;

НБУ ведет политику управляемой гибкости;

главная цель — удержание умеренной инфляции на уровне 5%.

В регуляторе подчеркивают, что для этого важна стабильность валютного рынка, и при необходимости НБУ готов активнее вмешиваться.

Резервы и политика НБУ

Международные резервы Украины составляют около 55 млрд долларов.

Этого объема, по оценке регулятора, достаточно для поддержания устойчивости валютного рынка. В то же время:

новые административные ограничения вводить не планируют;

НБУ готов оперативно реагировать на изменившуюся ситуацию.

Есть ли риск дефицита валюты

Несмотря на отдельные информационные поводы, дефицита наличной валюты в Украине нет.

Текущая ситуация:

объем валюты в кассах банков на 100 млн. долларов превышает привычные остатки;

спрос банков на подкрепление касс значительно ниже предложения НБУ;

из 600 млн долларов банки выкупили всего 203 млн долларов.

В Нацбанке подчеркивают, что оснований для беспокойства нет, а рынок обеспечен валютой в достаточном объеме.

