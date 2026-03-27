0 800 307 555
ру
Возможна ли девальвация гривны более 15% в 2026 году — прогноз аналитиков

Валюта
35
В ICU сохраняют прогноз курса гривны на конец года на уровне около 45 грн/$
Резкий рост курса доллара с начала 2026 года актуализировал среди инвесторов вопрос: могут ли гривневые инвестиции начать уступать стратегии пассивного хранения наличной валюты. Математически принцип остается простым: гривневые инструменты выгоднее наличных долларов, пока их доходность превышает темпы девальвации.
Об этом рассказали эксперты инвесткомпании ICU.

Возможна ли девальвация более 15% в год

Аналитики отмечают, что с начала года гривна уже девальвировала примерно на 4%, что существенно контрастирует с минимальными колебаниями в прошлом году.
В Национальном банке объясняют рост курса доллара прежде всего усилением геополитической неопределенности, повлекшей турбулентность на глобальных финансовых и товарных рынках.
После быстрого роста курса в начале весны в течение последней недели наблюдается его постепенное снижение из-за значительных валютных интервенций Национального банка.
Регулятор заинтересован в сохранении привлекательности гривневых активов и обеспечении стабильности валютного рынка. Это создает основания ожидать дальнейших действий, направленных на снижение панических настроений и удержание официального курса гривны ниже отметки 44 грн/$.
В Национальном банке заявляют о достаточном уровне ресурсов даже в условиях активных интервенций. Регулятор рассчитывает на существенные поступления международной финансовой помощи в ближайшие месяцы. Международные резервы Украины остаются на рекордно высоком уровне и, как ожидается, могут превышать 50 млрд долларов в течение года.

Прогноз курса на конец года

В ICU сохраняют прогноз курса гривны на конец года на уровне около 45 грн/$. «Даже если мы не правы и гривна девальвирует больше, риски девальвации более 15% пока выглядят малореалистичными», — отметили эксперты.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ICU писал, что на прошлой неделе Национальный банк Украины продал самый большой с начала года объем валюты, чтобы удержать курс гривны ниже уровня 44 грн за доллар. Интервенции НБУ составили $1,3 млрд, что на 30% больше, чем на прошлой неделе. Это самый большой объем недельных интервенций с декабря 2024 года. Такими действиями регулятор усилил гривну на 0,7% за неделю, установив официальный курс на сегодня на уровне 43,82 грн/$, а на межбанковском рынке неделя закрылась котировками на уровне 43,6 грн/$.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДолларКурс доллараГривнаКурс гривныВалюта
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems