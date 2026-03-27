Возможна ли девальвация гривны более 15% в 2026 году — прогноз аналитиков Сегодня 11:02 — Валюта

Резкий рост курса доллара с начала 2026 года актуализировал среди инвесторов вопрос: могут ли гривневые инвестиции начать уступать стратегии пассивного хранения наличной валюты. Математически принцип остается простым: гривневые инструменты выгоднее наличных долларов, пока их доходность превышает темпы девальвации.

Об этом рассказали эксперты инвесткомпании ICU.

Возможна ли девальвация более 15% в год

Аналитики отмечают, что с начала года гривна уже девальвировала примерно на 4%, что существенно контрастирует с минимальными колебаниями в прошлом году.

В Национальном банке объясняют рост курса доллара прежде всего усилением геополитической неопределенности, повлекшей турбулентность на глобальных финансовых и товарных рынках.

После быстрого роста курса в начале весны в течение последней недели наблюдается его постепенное снижение из-за значительных валютных интервенций Национального банка.

Регулятор заинтересован в сохранении привлекательности гривневых активов и обеспечении стабильности валютного рынка. Это создает основания ожидать дальнейших действий, направленных на снижение панических настроений и удержание официального курса гривны ниже отметки 44 грн/$.

В Национальном банке заявляют о достаточном уровне ресурсов даже в условиях активных интервенций. Регулятор рассчитывает на существенные поступления международной финансовой помощи в ближайшие месяцы. Международные резервы Украины остаются на рекордно высоком уровне и, как ожидается, могут превышать 50 млрд долларов в течение года.

Прогноз курса на конец года

В ICU сохраняют прогноз курса гривны на конец года на уровне около 45 грн/$. «Даже если мы не правы и гривна девальвирует больше, риски девальвации более 15% пока выглядят малореалистичными», — отметили эксперты.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ICU писал , что на прошлой неделе Национальный банк Украины продал самый большой с начала года объем валюты, чтобы удержать курс гривны ниже уровня 44 грн за доллар. Интервенции НБУ составили $1,3 млрд, что на 30% больше, чем на прошлой неделе. Это самый большой объем недельных интервенций с декабря 2024 года. Такими действиями регулятор усилил гривну на 0,7% за неделю, установив официальный курс на сегодня на уровне 43,82 грн/$, а на межбанковском рынке неделя закрылась котировками на уровне 43,6 грн/$.

🔎Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.