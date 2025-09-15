0 800 307 555
ру
В каком городе Украины сейчас труднее всего продать и купить недвижимость

Рынок жилья в Украине переживает непростые времена и динамика сделок в разных регионах существенно отличается. Однако эксперты говорят, что самая плохая ситуация сейчас в Харькове — там заключается наименьшее количество сделок.
Об этом сообщил соучредитель сайта «Энциклопедия новостроек» Денис Шульга в комментарии УНН.

Что происходит с рынком недвижимости в Харькове

По словам Дениса Шульги, там рынок фактически «заморозился» еще в начале полномасштабной войны, и сделки совершаются крайне редко. Подобные проблемы наблюдаются в:
  • Херсоне,
  • Запорожье,
  • Николаеве,
  • Днепре.
Там активность покупателей и продавцов остается очень низкой.

Где ситуация обратная

В Одессе же рынок демонстрирует большую динамику, а самый большой потенциал, по мнению эксперта, у Киева. В столице формируется отложенный спрос: покупатели не спешат заключать сделки не из-за нехватки средств, а из-за ожиданий стабильности.
«Как только ситуация нормализуется, Киев может резко выстрелить и стать номером один», — прогнозирует Шульга.
Однако бесспорный лидер по объему сделок сегодня — Львов. Именно он, по словам специалиста, стал флагманом рынка, хотя цены там сильно завышены. Спрос поддерживают преимущественно жители области и западных регионов, стремящихся переехать в крупный город с перспективами.

Квартиры в новостройках Львова: какие цены в августе 2025 года

В новостройках Львова средняя цена квадратного метра составляет более 57 000 гривен. Высокие цены на квартиры в новостройках наблюдаются в Лычаковском и Франковском районах.
Рост стоимости жилья на первичном рынке Львова объясняется несколькими основными факторами, среди которых массовое переселение в западные регионы, инфляция и удорожание строительства, ограниченное количество новых проектов и привлекательность для инвесторов.
Напомним, рынок жилья в Украине зависит от сезона. Осенью традиционно наблюдается оживление: растет количество покупателей, увеличивается выбор квартир, а вместе с этим подтягиваются цены. В настоящее время продавцы стараются максимально воспользоваться повышенным интересом, ведь конкуренция за каждый квадратный метр усиливается.
А вот зимой ситуация кардинально меняется. По словам экспертов, спрос слабеет, многие желающие приобрести жилье откладывают решение на позже. Впрочем, именно в этот период можно найти интересные предложения по цене ниже, чем осенью.
По материалам:
Телеканал 24
