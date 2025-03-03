В каких странах самые большие оборонные бюджеты (инфографика) — Finance.ua

В каких странах самые большие оборонные бюджеты (инфографика) Сегодня 16:05

В каких странах самые большие оборонные бюджеты (инфографика)

В 2024 году США потратили на свой оборонный бюджет почти 1 триллион долларов, что равно 3,4% ВВП.

В то же время члены НАТО в Европе и Канаде расходовали на оборону в среднем 2% ВВП. В то время как оборонные бюджеты НАТО сократились со времен холодной войны, военные расходы россии с 2000 года выросли на 227%, а расходы Китая резко выросли на 566%.

На графике показаны 15 крупнейших оборонных бюджетов в 2024 году на основе данных Международного института стратегических исследований , пишет visualcapitalist.com

США расходуют столько, сколько следующие 12 крупнейших оборонных бюджетов вместе взятые.

Сегодня лишь пять основных подрядчиков получают 86% расходов Пентагона по сравнению с 51 подрядчиком, которым выделялось 6% расходов по обороне в конце холодной войны. Можно утверждать, что эта концентрация способствовала чрезмерным издержкам и более низкому росту производительности.

В эпоху всего нового администрация Трампа уволила часть высшего руководства в армии, флоте, береговой охране и авиации. Старших юристов также неожиданно уволили. В общей сложности Пентагон может сократить 8% своего персонала.

На втором месте Китай с оборонным бюджетом составляет 235 миллиардов долларов. Однако по паритету покупательной способности он составляет 477 миллиардов долларов с поправкой на более низкие расходы в Китае. Военная модернизация страны включает 600 действующих ядерных боеголовок, которые, по прогнозам, достигнут 1000 к 2030 году, поскольку страна все больше сосредотачивается на воссоединении с Тайванем.

У россии — третий по величине оборонный бюджет в мире — 146 миллиардов долларов, что составляет 6% национального дохода страны — это самая высокая доля со времен холодной войны. Как и в Китае, эта цифра намного выше реальной покупательной способности и достигает 461 миллиарда долларов.

Сегодня российский ядерный арсенал конкурирует с ядерным арсеналом США с 5000 боеголовками, несмотря на то что это экономика среднего размера.

В ЕС обсуждают три пути поиска сотен миллиардов евро на оборону. В рамках крупнейшей инициативы безопасности в Европейском Союзе со времен холодной войны, блок стремится найти сотни миллиардов евро дополнительного финансирования на оборону.

В то же время, в Германии обсуждают способы обойти ограничения на государственные заимствования, чтобы высвободить ресурсы для создания фонда для усиления обороны и помощи Украине.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц начал переговоры с социал-демократами, чтобы поскорее утвердить специальные расходы на оборону в размере 200 миллиардов евро.

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