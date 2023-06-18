В каких странах развита автомобильная промышленность — Finance.ua

В каких странах развита автомобильная промышленность Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

В каких странах развита автомобильная промышленность

Каждый год в 195 странах мира продается от 80 до 90 миллионов новых автомобилей. Более половины этих автомобилей (54%) продается в Азии, где проживает большинство населения мира (59%). На другие регионы, такие как США и Канада, приходится только 5% населения мира, но 19% продаж автомобилей.

Об этом пишет Motor1.com.

Некоторые страны достаточно развиты с точки зрения технологий. Другие страны отстают с точки зрения регулирования и важности сектора ВВП.

Кто впереди?

Европейский союз и Великобритания, Соединенные Штаты, Япония, Корея и Китай имеют очень хорошие позиции. Они обладают сильной регуляторной, торговой, налоговой, производственной и научно-исследовательской инфраструктурой. Именно поэтому почти все новые автомобили происходят из этих рынков.

Какие страны упорно работают?

За этими рынками стоят страны, упорно работающие над тем, чтобы стать привлекательными для иностранных инвестиций. Индия, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, Южная Африка и некоторые латиноамериканские рынки улучшают свой автомобильный ландшафт, вводя более эффективные и гибкие регуляторные нормы и облегчая автопроизводителям инвестиции.

Однако все еще существуют проблемы, связанные с налогообложением импорта и доходами населения, из-за которых им трудно идти в ногу с развитыми странами. К примеру, Бразилия обладает мощным производственным потенциалом, но не может внедрять новейшие технологии, поскольку большинство потребителей не могут их себе позволить. У Индии тоже есть подобные проблемы.

Худшие страны для автомобильной промышленности

Страны с самой плохой автомобильной промышленностью, как правило, изолированы с точки зрения торговли или такие, где местное производство почти невозможно из-за отсутствия инфраструктуры и поддержки со стороны местных властей.

Например, в Иране экономика в значительной степени заблокирована международными санкциями, которые делают почти невозможным импорт новых и конкурентоспособных автомобилей по конкурентным ценам.

Читайте также Какие автомобили чаще всего покупают на американских автоаукционах

Также их очень сложно производить на месте из-за нехватки компонентов и доступа к международным технологиям. Все автомобили, производимые в Иране сегодня, — это переделанные старые модели, которые больше не производятся в западных странах.

Значительная часть африканского континента также испытывает большие затруднения. Огромный импорт подержанных автомобилей ставит новые автомобили в очень затруднительное положение, учитывая очень низкий уровень доходов населения. Большинство африканцев не могут позволить себе новый автомобиль. Как следствие — улицы заполнены старой техникой.

россия также в сложной ситуации. Поскольку западные автопроизводители покинули этот рынок после вторжения в Украину, местное производство сокращается в несколько небольших компаний, которым не хватает технологий, чтобы производить качественную продукцию.

Кроме того, российский рынок медленно превращается в рынок-сателлит для китайских производителей, а это означает, что в обозримом будущем потребители не будут иметь особого выбора.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.