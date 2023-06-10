В Украине уменьшается количество авто с традиционными двигателями – Укравтопром (инфографика) — Finance.ua

В Украине уменьшается количество авто с традиционными двигателями – Укравтопром (инфографика) Сегодня 13:13 — Технологии&Авто

В мае на украинском рынке новых легковых автомобилей самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями. Они охватили 47% продаж, сообщает Укравтопром.

Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.).

Также на 1 п.п. уменьшился сегмент дизельных авто — до 23%.

В то же время увеличилась рыночная доля электромобилей (+2 п.п.), которая в мае составила 11%. Без изменений по отношению к апрелю остались проценты гибридных и авто с ГБО, которым принадлежало 18% и 1% рынка новых легковых автомобилей соответственно.

Структура рынка новых авто в мае:

автомобили с бензиновыми двигателями — 47% регистраций;

дизельные автомобили — 23%;

гибриды — 18%;

электромобили — 11%;

автомобили с ГБО — 1%.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто — TOYOTA Corolla;

Дизельные — RENAULT Duster;

Гибридные — TOYOTA RAV-4;

Электро — VOLKSWAGEN ID.4;

Автомобили с ГБО — HYUNDAI Tucson.

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