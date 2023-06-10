В Украине уменьшается количество авто с традиционными двигателями – Укравтопром (инфографика) — Finance.ua
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В Украине уменьшается количество авто с традиционными двигателями – Укравтопром (инфографика)

Технологии&Авто
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В мае на украинском рынке новых легковых автомобилей самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями. Они охватили 47% продаж, сообщает Укравтопром.
Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.).
Также на 1 п.п. уменьшился сегмент дизельных авто — до 23%.
В то же время увеличилась рыночная доля электромобилей (+2 п.п.), которая в мае составила 11%. Без изменений по отношению к апрелю остались проценты гибридных и авто с ГБО, которым принадлежало 18% и 1% рынка новых легковых автомобилей соответственно.
Структура рынка новых авто в мае:
  • автомобили с бензиновыми двигателями — 47% регистраций;
  • дизельные автомобили — 23%;
  • гибриды — 18%;
  • электромобили — 11%;
  • автомобили с ГБО — 1%.
В Украине уменьшается количество авто с традиционными двигателями – Укравтопром (инфографика)
Лидерские позиции по сегментам заняли:
Бензиновые авто — TOYOTA Corolla;
Дизельные — RENAULT Duster;
Гибридные — TOYOTA RAV-4;
Электро — VOLKSWAGEN ID.4;
Автомобили с ГБО — HYUNDAI Tucson.
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По материалам:
Finance.ua
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