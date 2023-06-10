Какие автомобили чаще всего покупают на американских автоаукционах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие автомобили чаще всего покупают на американских автоаукционах

Технологии&Авто
24
Украинцы чаще всего покупают автомобили в США на автомобильных страховых аукционах. Главная причина — на них машины хоть и повреждены, но гораздо дешевле, чем у дилеров. Страховые компании после аварий и других страховых случаев продают на этих аукционах десятки тысяч машин в год.
Конечно, на аукционах обычно продают все поступающие на продажу автомобили. Однако наиболее популярные забирают сразу, без особых торгов, другие могут торговаться по несколько раз, пока не найдется покупатель.
Обычно аукционы редко показывают статистику покупок, поэтому существуют сайты, собирающие информацию об автомобилях, которые были выставлены на продажу и проданы через основные автоаукционы США. К примеру, сайт аналитики автомобильных аукционов AutoAstat составил рейтинг моделей автомобилей, которые чаще всего искали на нем в течение последней недели.
Согласно статистике, чаще всего искали BMW 3-й серии (439 раз в этой неделе), за ним следуют Audi Q5 (413 запросов) и Tesla Model 3 (409). Это свидетельствует о том, что пользователи интересуются марками и моделями и стремятся приобрести их на аукционах.
Какие автомобили чаще всего покупают на американских автоаукционах
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.