Какие автомобили чаще всего покупают на американских автоаукционах — Finance.ua

Какие автомобили чаще всего покупают на американских автоаукционах Сегодня 17:12 — Технологии&Авто

Украинцы чаще всего покупают автомобили в США на автомобильных страховых аукционах. Главная причина — на них машины хоть и повреждены, но гораздо дешевле, чем у дилеров. Страховые компании после аварий и других страховых случаев продают на этих аукционах десятки тысяч машин в год.

Конечно, на аукционах обычно продают все поступающие на продажу автомобили. Однако наиболее популярные забирают сразу, без особых торгов, другие могут торговаться по несколько раз, пока не найдется покупатель.

Обычно аукционы редко показывают статистику покупок, поэтому существуют сайты, собирающие информацию об автомобилях, которые были выставлены на продажу и проданы через основные автоаукционы США. К примеру, сайт аналитики автомобильных аукционов AutoAstat составил рейтинг моделей автомобилей, которые чаще всего искали на нем в течение последней недели.

Согласно статистике, чаще всего искали BMW 3-й серии (439 раз в этой неделе), за ним следуют Audi Q5 (413 запросов) и Tesla Model 3 (409). Это свидетельствует о том, что пользователи интересуются марками и моделями и стремятся приобрести их на аукционах.

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Телеканал 24 По материалам:

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