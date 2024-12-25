В каких странах мира работают меньше всего и больше всего — Finance.ua

В каких странах мира работают меньше всего и больше всего Сегодня 12:19 — Мир

В каких странах мира работают меньше всего и больше всего, Фото: freepik

В Нидерландах — самая короткая рабочая неделя в Европейском Союзе.

Visual capitalist определил количество рабочих часов в неделю на одного сотрудника в разных странах.

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Исследование выявило существенные культурные отличия в сфере труда. Данные Международной организации труда показывают, что в среднем люди работают 43,9 часов в неделю.

В какой стране самая короткая рабочая неделя

Исследование показало, что меньше всего работают именно жители Нидерландов. Они проводят за работой в среднем 29,8 часов в неделю.

В Австрии и Дании люди работают в среднем 32 часа.

К слову, в Руанде и Ираке люди тоже работают не слишком много — 29,9 и 31,6 часов соответственно.

Тем временем больше всего рабочих часов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В какой стране люди работают больше всего

На первом месте Индия, где люди проводят за работой 56 часов в неделю. Также в пятерку входят: Бутан, Бангладеш, Камбоджа и Уганда.

Заметим, что по стандартам МОТ работа более 48 часов в неделю считается чрезмерной. Переработка негативно влияет на здоровье, безопасность, производительность и баланс между работой и личной жизнью.

Телеканал 24 По материалам:

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