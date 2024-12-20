5 причин, которые удерживают работников на текущем месте работы — Finance.ua

5 причин, которые удерживают работников на текущем месте работы Сегодня 14:02 — Личные финансы

5 причин, которые удерживают работников на текущем месте работы

Несмотря на сложности и проблемы на рынке труда во время военного положения, подавляющее большинство опрошенных украинцев (64%) в целом удовлетворены своей работой. В прошлом году этот показатель был меньше и составлял 56%.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год» от grc.ua.

В той или иной степени неудовлетворенность своей работой выразил каждый пятый опрошенный специалист.

Украинцы стали ценить свой комфорт и безопасность на рабочем месте. В этом году этот фактор стал третьим по важности, кроме зарплаты, который мотивирует сотрудников и удерживает на рабочем месте. Большее значение работники в этом году стали уделять отлаженной коммуникации с начальством.

5 причин, кроме зарплаты, которые удерживают сотрудников на текущем месте работы:

Возможность работать удаленно (45%)

Дружественная атмосфера в коллективе (35%)

Комфортные и безопасные условия труда (33%)

Налаженные отношения с руководителем (33%)

Гибкий график работы (32%).

Все больше украинцев обращают внимание на поддержку компанией работников во время войны, интересные проекты, задачи и свободу в их реализации, социально ответственную позицию компании и общие ценности в команде.

А что демотивирует

Важность этих факторов для сотрудников подтверждается и перечнем основных факторов-демотиваторов, которые, кроме недовольства зарплатой, заставят покинуть текущее место работы.

Среди них чаще всего звучали следующие:

Отсутствует дружеская атмосфера в коллективе (32%)

Отсутствуют комфортные и безопасные условия труда (29%)

Отсутствуют налаженные отношения с руководителем (29%)

Отсутствует возможность карьерного роста (28%)

Нет возможности работать удаленно (28%).

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