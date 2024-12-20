5 причин, которые удерживают работников на текущем месте работы — Finance.ua

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5 причин, которые удерживают работников на текущем месте работы

Личные финансы
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5 причин, которые удерживают работников на текущем месте работы
5 причин, которые удерживают работников на текущем месте работы
Несмотря на сложности и проблемы на рынке труда во время военного положения, подавляющее большинство опрошенных украинцев (64%) в целом удовлетворены своей работой. В прошлом году этот показатель был меньше и составлял 56%.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год» от grc.ua.
В той или иной степени неудовлетворенность своей работой выразил каждый пятый опрошенный специалист.
Украинцы стали ценить свой комфорт и безопасность на рабочем месте. В этом году этот фактор стал третьим по важности, кроме зарплаты, который мотивирует сотрудников и удерживает на рабочем месте. Большее значение работники в этом году стали уделять отлаженной коммуникации с начальством.

5 причин, кроме зарплаты, которые удерживают сотрудников на текущем месте работы:

  • Возможность работать удаленно (45%)
  • Дружественная атмосфера в коллективе (35%)
  • Комфортные и безопасные условия труда (33%)
  • Налаженные отношения с руководителем (33%)
  • Гибкий график работы (32%).
5 причин, которые удерживают работников на текущем месте работы
Все больше украинцев обращают внимание на поддержку компанией работников во время войны, интересные проекты, задачи и свободу в их реализации, социально ответственную позицию компании и общие ценности в команде.
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А что демотивирует

Важность этих факторов для сотрудников подтверждается и перечнем основных факторов-демотиваторов, которые, кроме недовольства зарплатой, заставят покинуть текущее место работы.
5 причин, которые удерживают работников на текущем месте работы
Среди них чаще всего звучали следующие:
  • Отсутствует дружеская атмосфера в коллективе (32%)
  • Отсутствуют комфортные и безопасные условия труда (29%)
  • Отсутствуют налаженные отношения с руководителем (29%)
  • Отсутствует возможность карьерного роста (28%)
  • Нет возможности работать удаленно (28%).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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