В каких странах ЕС социальные выплаты сокращают: куда украинцам лучше не ехать

Денежная помощь украинцам за границей изменилась практически повсюду. Она либо стала меньше, либо некоторые страны отменили ее вообще.

Чехия

В 2023 году в Чехии начали постепенно ограничивать круг лиц, которые могут претендовать на выплаты. А с 1 сентября 2024 года украинцы имеют право жить в гуманитарном жилье уже не пять, а только три месяца.

В Чехии уже ввели требование для подтверждения временной защиты — следует подтвердить место жительства нотариально заверенной подписью арендодателя. С 2025 г. и помощь назначают по-другому: взрослые могут рассчитывать на 200 евро в месяц, а дети — на 143 евро. Если за 150 дней беженцы не успевают трудоустроиться и не относятся к уязвимым категориям, они получают только «минимум для существования» — 129 евро.

А опрос от июня 2025 показывает, что и общественные настроения в Чехии становятся более напряженными: 58% граждан считают, что страна приняла слишком много беженцев. Между тем, 60% чехов убеждены, что украинцы получают из бюджета больше, чем вносят в него, несмотря на то, что официальная статистика указывает на противоположное.

Венгрия

В 2022 году украинцы в Венгрии, получившие временную защиту, могли рассчитывать на помощь в 22 800 форинтов — примерно 58 евро в месяц и 36 евро на ребенка. Однако уже летом 2024 года правительство Орбана ввело более жесткие критерии по временной защите.

Западные области Украины в Венгрии считаются «безопасными» для проживания, поэтому выходцам из этих областей Венгрия не будет предоставлять бесплатное проживание в приютах для беженцев.

Испания

Любые выплаты для беженцев из Украины в Испании были отменены еще в 2023 году. Однако попавшие в Испанию украинцы все же могут претендовать на другие виды помощи — например, на выплаты для малообеспеченных.

В таком случае одинокий взрослый может получать 500−800 евро, а семья с детьми может рассчитывать на сумму 1200−2000 евро. Также некоторые благотворительные организации, такие как Красный Крест, предоставляют украинцам возможность бесплатно проживать в хостелах до полутора лет.

Норвегия

В Норвегии правительство также приняло решение сделать условия менее привлекательными, чтобы в страну ехало меньше новых переселенцев — и изменения коснутся жилищных условий, выплат для семей с детьми и возможности поездок домой с возвращением в Норвегию.

В Норвегии украинцы все еще могут получить некоторые денежные выплаты, помощь с жильем и медицинские услуги, пишет NRC

Словакия

Уже с 1 марта 2025 года в Словакии беженцы, получившие временную защиту после этой даты, смогут оставаться в приютах не более 60 дней. Кроме того, выплаты на проживание будут предоставляться не в течение 120 дней, как раньше, а также только первые 60 дней.

В каких странах ухудшается отношение к украинцам

Наиболее заметна негативная тенденция именно в Польше и Чехии, поделилась директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Она убеждена, что причины ухудшения отношения экономические.

Украинская женщина, которая приехала в Польшу с ребенком или с двумя детьми, получала помощь от государства больше, чем польская мать-одиночка, которая также имеет одного или двух детей, отметила она.

Такая разница в выплатах связана с тем, что украинская женщина в этой ситуации оказывается в гораздо худшем положении — у беженок по прибытии еще нет не только своего жилья в новой стране, но часто и многих повседневных вещей.

Однако Либанова считает, что этот аспект ускользнул из виду большинства поляков или чехов.

Ранее писали , что украинские беженцы за границей должны декларировать свои доходы, полученные в других странах. Но если они платят налоги, то в Украине им этого делать не надо. Об этом заявила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.

Карнаух объяснила, что при подаче декларации люди отмечают, что были резидентами другой страны и уплатили там налоги.

«Сейчас, если у них есть еще не обложенный налогом доход, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой юрисдикцией», — отмечает руководитель Налоговой.

