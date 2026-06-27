В каких регионах Украины чаще всего покупают электромобили Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры, Фото: magnific

В прошлом месяце украинцы приобрели 2652 электрокара. Чаще авто на электротяге выбирают жители столицы, а также западных областей страны.

Регионы-лидеры по регистрациям электроавто

Больше всего электромобилей в мае зарегистрировали в Киеве — 324 автомобиля. При этом 53% из них были б/у.

В пятерку регионов с самыми большими объемами регистраций также вошли:

Львовская область — 271 ед. (92% б/у);

Киевская обл. — 213 ед. (73% б/у);

Ровенская обл. — 202 ед. (95% б/у);

Волынская обл. — 195 ед. (95% б/у).

Среди новых моделей в Киеве наибольшим спросом пользовался Toyota bZ4X, во Львовской области — BYD Leopard 3, в Киевской области — BYD Sea Lion 06 EV.

В Ровенской области чаще всего покупали Volkswagen ID.4, а на Волыни — ORA 03.

Если говорить о подержанных автомобилях, то в столице и области чаще всего выбирали Tesla Model Y, тогда как на Львовщине наибольший спрос имела Tesla Model 3.

В Ровенской и Волынской области самым популярным подержанным электромобилем стал Nissan Leaf.

До этого Finance.ua отмечал , что глобальные продажи электромобилей достигли 1,8 миллиона авто в мае — на 7% больше, чем в апреле 2026 года, и на 3% больше, чем в тот же период прошлого года. Всего за первые пять месяцев 2026-го было продано 7,5 млн авто.

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