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В каких регионах Украины чаще всего покупают электромобили

Технологии&Авто
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Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры
Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры, Фото: magnific
В прошлом месяце украинцы приобрели 2652 электрокара. Чаще авто на электротяге выбирают жители столицы, а также западных областей страны.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

Регионы-лидеры по регистрациям электроавто

Больше всего электромобилей в мае зарегистрировали в Киеве — 324 автомобиля. При этом 53% из них были б/у.
В пятерку регионов с самыми большими объемами регистраций также вошли:
  • Львовская область — 271 ед. (92% б/у);
  • Киевская обл. — 213 ед. (73% б/у);
  • Ровенская обл. — 202 ед. (95% б/у);
  • Волынская обл. — 195 ед. (95% б/у).
Среди новых моделей в Киеве наибольшим спросом пользовался Toyota bZ4X, во Львовской области — BYD Leopard 3, в Киевской области — BYD Sea Lion 06 EV.
В Ровенской области чаще всего покупали Volkswagen ID.4, а на Волыни — ORA 03.
Если говорить о подержанных автомобилях, то в столице и области чаще всего выбирали Tesla Model Y, тогда как на Львовщине наибольший спрос имела Tesla Model 3.
В Ровенской и Волынской области самым популярным подержанным электромобилем стал Nissan Leaf.
До этого Finance.ua отмечал, что глобальные продажи электромобилей достигли 1,8 миллиона авто в мае — на 7% больше, чем в апреле 2026 года, и на 3% больше, чем в тот же период прошлого года. Всего за первые пять месяцев 2026-го было продано 7,5 млн авто.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
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