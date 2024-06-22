В каких регионах украинцы больше всего покупают электрические автомобили — Finance.ua

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В каких регионах украинцы больше всего покупают электрические автомобили

Технологии&Авто
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В каких регионах украинцы больше всего покупают электрические автомобили
В каких регионах украинцы больше всего покупают электрические автомобили
В мае украинский автопарк пополнили более 4,1 тыс. авто на электротяге. Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали во Львовской области.
Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».
Топ-5 регионов по количеству регистрации электроавтомобилей:
  • Львовская область — 592 ед. (94% б/у);
  • город Киев — 507 ед. (67% б/у);
  • Днепропетровская обл. — 339 ед. (79% б/у);
  • Киевская обл. — 260 ед. (77% б/у);
  • Винницкая обл. — 252 ед (91% б/у).
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской и Винницкой области был Volkswagen ID.4.

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Во Львовской области бестселлером стал Honda M-NV. В Днепропетровской области лидером среди новых электромобилей был Nissan Ariya.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто в топ попали:
  • Nissan Leaf — на Львовщине и Винницкой области;
  • Tesla Model Y — в Киеве и на Днепропетровщине;
  • Tesla Model 3 — в Киевской области.

Справка Finance.ua:

  • по данным Института исследований авторынка, изменение тарифа на электроэнергию не будет оказывать существенного влияния на рынок электромобилей, поскольку этот вид энергии до сих пор остается самым доступным по сравнению со всеми остальными;
  • за прошедший месяц украинцы приобрели 931 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 79%.
Дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Finance.ua
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