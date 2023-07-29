В каких профессиях в Украине самая большая конкуренция среди кандидатов (инфографика) — Finance.ua

В каких профессиях в Украине самая большая конкуренция среди кандидатов (инфографика) Сегодня 14:04 — Личные финансы

В каких профессиях в Украине самая большая конкуренция среди кандидатов (инфографика)

Согласно данным системы управления наймом Work.ua , количество соискателей, создавших и обновивших резюме в июне, уменьшилось (на 4% до 351 014) по сравнению с маем. Это незначительное колебание, фактически количество резюме сохраняется на уровне апреля 2023 года.

Подавляющее большинство соискателей — женщины (57%). Наибольшую часть, 35% от общего количества, составляют кандидаты 16−24 лет.

Опыт. Что касается опыта, то кандидаты распределяются следующим образом:

36% не имеют опыта;

33% имеют более 5 лет опыта;

31% имеют от минимального до 5 лет опыта.

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Больше всего новых кандидатов в июне появилось в Донецкой (+15%), Тернопольской (+9%), Черновицкой (+8%), Волынской (+7%) и Житомирской областях (+6%).

Где чаще всего ищут работу новые кандидаты? Подавляющее большинство новых кандидатов представляют категории:

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+18%),

«Образование, наука» (+15%),

«Сфера обслуживания» (+11%),

«СМИ, издательство, полиграфия» (+8%),

«Розничная торговля» (+7%),

«Маркетинг, реклама, PR» (+5%),

«IT, компьютеры, интернет» (+3%).

В разрезе профессий больше всего на рынок труда вышло официантов, а также педагогов: учитель информатики, педагог-организатор, учитель украинского языка, учитель физики.

Конкуренция стабилизируется на довоенном уровне

Темпы снижения конкуренции соискателей за работу замедлились. Похоже, этот процесс стабилизировался на уровне 2021 года, как это было до полномасштабного вторжения. Пока наблюдаются традиционные показатели рынка соискателя.

Самая большая конкуренция соискателей за работу в Киевской, Винницкой, Харьковской, Сумской и Львовской областях. Наименьшая в Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской и Николаевской областях.

Среди соискателей высоким спросом пользуются вакансии диджитал-специалистов, преимущественно программистов в сфере ІТ. К примеру, конкуренция соискателей на вакансию Front-end программиста в июне выросла почти вполовину по сравнению с маем и почти в 30 раз выше, чем в среднем по Украине. К высококонкурентным вакансиям также относятся: специалист чата, видеомонтажер, копирайтер, графический дизайнер. По этим должностям найти работу сложнее.

Низкая конкуренция и, соответственно, большие шансы трудоустроиться по должностям работников медицинской сферы: гастроэнтеролог, гирудотерапевт, врач УЗИ.

Справка Finance.ua:

в первый месяц лета количество предложений работы в Украине увеличилось на 4% - до 93 882 вакансий. Несколько меньшую динамику роста, если сравнить с предыдущими месяцами (май +9%, апрель +14%, март +11%), можно объяснить наступлением низкого бизнес-сезона;

в июне продолжился рост средней зарплаты еще на 500 грн. Таким образом, за первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% — с 15 000 до 17 000 грн. Кто зарабатывал больше всего — читайте здесь.



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