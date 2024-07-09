В каких областях хотят работать украинцы — Finance.ua

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В каких областях хотят работать украинцы

Личные финансы
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В каких областях хотят работать украинцы
В каких областях хотят работать украинцы
В июне соискатели обновили или создали 303 649 резюме, что практически не отличается от показателей мая. В то же время общее количество откликов от кандидатов возросло, а вместе с ним и показатель конкуренции. Однако этот рост незначителен. Так что, к сожалению, говорить о перспективе преодоления дефицита кадров еще рано.
Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Самая высокая конкуренция соискателей все еще идет за удаленные должности. Ведь более 14% кандидатов ищут именно онлайн-работу, тогда как среди вакансий «дистанционки» всего менее 7%.
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В регионах наибольшее количество откликов получают работодатели в Киевской, Винницкой, Львовской, Волынской, Харьковской областях. Самая низкая конкуренция в Херсонской, Донецкой, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

Самая высокая конкуренция наблюдается в категориях:

  • «СМИ, издательство, полиграфия»;
  • «IT, компьютеры, интернет»;
  • «Культура, музыка, шоу-бизнес»;
  • «Дизайн, творчество»;
  • «Топ-менеджмент, руководство высшего звена».
Какие должности привлекают соискателей в этих категориях? В основном это IT и digital-профессии, которые обычно можно занимать в дистанционном формате.
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Среди лидеров по конкуренции — Frontend программист, вебдизайнер, директ-менеджер (специалист по приему заявок в интернет-магазине), тестировщик, видеомонтажер, киносценарист, копирайтер, ретушер, графический дизайнер, иллюстратор, контент-специалист, интервьюер, SMM -специалист. Также высокая конкуренция в июне на должности учителя истории и администратора салона красоты.

Наименьшее количество откликов получают работодатели, размещающие вакансии в категориях:

  • «Рабочие специальности, производство»;
  • «Охрана, безопасность»;
  • «Транспорт, автобизнес»;
  • «Строительство, архитектура»;
  • «Сельское хозяйство, агробизнес».
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В разрезе отдельных должностей меньше всего откликов на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, оббивщика мебели, инструментальщика, оператора экструдера, кровельщика. Также в этот список попали вакансии Сил обороны (командир миномета, гранатометчик) и врачебные специальности (врач УЗИ, гастроэнтеролог).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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