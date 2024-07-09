В каких областях хотят работать украинцы — Finance.ua

В каких областях хотят работать украинцы Сегодня 16:00 — Личные финансы

В каких областях хотят работать украинцы

В июне соискатели обновили или создали 303 649 резюме, что практически не отличается от показателей мая. В то же время общее количество откликов от кандидатов возросло, а вместе с ним и показатель конкуренции. Однако этот рост незначителен. Так что, к сожалению, говорить о перспективе преодоления дефицита кадров еще рано.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

Инфографика: Work.ua

Самая высокая конкуренция соискателей все еще идет за удаленные должности. Ведь более 14% кандидатов ищут именно онлайн-работу, тогда как среди вакансий «дистанционки» всего менее 7%.

В регионах наибольшее количество откликов получают работодатели в Киевской, Винницкой, Львовской, Волынской, Харьковской областях. Самая низкая конкуренция в Херсонской, Донецкой, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

Самая высокая конкуренция наблюдается в категориях:

«СМИ, издательство, полиграфия»;

«IT, компьютеры, интернет»;

«Культура, музыка, шоу-бизнес»;

«Дизайн, творчество»;

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена».

Какие должности привлекают соискателей в этих категориях? В основном это IT и digital-профессии, которые обычно можно занимать в дистанционном формате.

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Среди лидеров по конкуренции — Frontend программист, вебдизайнер, директ-менеджер (специалист по приему заявок в интернет-магазине), тестировщик, видеомонтажер, киносценарист, копирайтер, ретушер, графический дизайнер, иллюстратор, контент-специалист, интервьюер, SMM -специалист. Также высокая конкуренция в июне на должности учителя истории и администратора салона красоты.

Наименьшее количество откликов получают работодатели, размещающие вакансии в категориях:

«Рабочие специальности, производство»;

«Охрана, безопасность»;

«Транспорт, автобизнес»;

«Строительство, архитектура»;

«Сельское хозяйство, агробизнес».

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В разрезе отдельных должностей меньше всего откликов на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, оббивщика мебели, инструментальщика, оператора экструдера, кровельщика. Также в этот список попали вакансии Сил обороны (командир миномета, гранатометчик) и врачебные специальности (врач УЗИ, гастроэнтеролог).

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