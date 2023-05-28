В каких городах мира туристы тратят больше всего денег (инфографика) — Finance.ua
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В каких городах мира туристы тратят больше всего денег (инфографика)

Мир
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В каких городах мира туристы тратят больше всего денег (инфографика)
В каких городах мира туристы тратят больше всего денег (инфографика)
Туристическая отрасль в мире начала постепенно восстанавливаться после отмены коронавирусных ограничений на Западе.
Об этом пишет «Слово и дело».
По данным Всемирной туристической организации ООН, в прошлом году международные поездки совершили более 900 млн человек: это вдвое больше, чем в 2021 году, но составляет всего 63% от уровня до пандемии.
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По прогнозу, в 2023 году количество туристических поездок может составить уже 80−95% от доковидного уровня. Туристическая активность пока что больше всего оживляется на Ближнем Востоке и в Европе.
Эксперты из неправительственного объединения «Всемирный совет по туризму и путешествиям» подсчитали, что самым дорогим для туристов в прошлом году был Дубай (ОАЭ) — там международные путешественники потратили 29,42 млрд долларов.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
Почти вдвое меньше туристы оставили в Дохе (Катар) — 16,79 млрд долларов. В столице Великобритании — Лондоне — туристы за год потратили 16,07 млрд долларов.
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В Макао (Китай) международные путешественники в прошлом году потратили 15,58 млрд долларов, в Амстердаме (Нидерланды) — 13,59 млрд, в Стамбуле (Турция) — 13,13 млрд долларов.
В испанской Барселоне путешественники за год оставили 12,73 млрд долларов, в Нью-Йорке (США) — 12,45 млрд, в Сингапуре — 10,97 млрд долларов.
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Замыкает десятку городов, где туристы потратили больше всего, Париж (Франция) — 9,76 млрд долларов.
По прогнозу организации, по итогам текущего года рейтинг будет выглядеть иначе: в первую пятерку могут войти Гонконг, Макао, Дубай, Сингапур и Бангкок.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Слово і Діло
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