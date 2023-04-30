Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места — Finance.ua

Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места
Сервис Comparethemarket проанализировал, что туристы чаще всего искали в Google и тэгали в Instagram в этом году. По результатам составили рейтинг самых популярных достопримечательностей.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на comparethemarket.com.
В рейтинге по большей части встречаются популярные локации для туристов, малоизвестных — нет.
В этот список включили 20 памятников, в первую десятку попали:
- Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ);
- Эйфелева башня (Париж, Франция);
- Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США);
- Ниагарский водопад (США);
- ·Тадж-Махал (Агра, Индия);
- Гранд-Каньон (США);
- Мачу-Пикчу (Перу);
- Нотр-Дам (Париж, Франция);
- ·Белый дом (Вашингтон, США);
- Саграда Фамилия (Барселона, Испания).
ТОП городов мира с лучшим общественным транспортом
Популярный портал RankingRoyals и Oliver Wyman Forum подготовили рейтинг городов с лучшим общественным транспортом в мире. Было исследовано множество статистических данных.
Лучше всего с публичным транспортом дела обстоят в Европе. На первом месте оказался Гонконг, второе место занял Цюрих, а на третьем — Стокгольм.
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