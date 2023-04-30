Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места — Finance.ua
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Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места

Мир
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Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места
Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места
Сервис Comparethemarket проанализировал, что туристы чаще всего искали в Google и тэгали в Instagram в этом году. По результатам составили рейтинг самых популярных достопримечательностей.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на comparethemarket.com.
В рейтинге по большей части встречаются популярные локации для туристов, малоизвестных — нет.
В этот список включили 20 памятников, в первую десятку попали:
  • Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ);
  • Эйфелева башня (Париж, Франция);
  • Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США);
  • Ниагарский водопад (США);
  • ·Тадж-Махал (Агра, Индия);
  • Гранд-Каньон (США);
  • ​Мачу-Пикчу (Перу);
  • ​Нотр-Дам (Париж, Франция);
  • ·Белый дом (Вашингтон, США);
  • Саграда Фамилия (Барселона, Испания).

ТОП городов мира с лучшим общественным транспортом

Популярный портал RankingRoyals и Oliver Wyman Forum подготовили рейтинг городов с лучшим общественным транспортом в мире. Было исследовано множество статистических данных.
Лучше всего с публичным транспортом дела обстоят в Европе. На первом месте оказался Гонконг, второе место занял Цюрих, а на третьем — Стокгольм.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📳

По материалам:
Телеканал 24
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