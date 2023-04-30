Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места — Finance.ua

Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места Сегодня 18:38 — Мир

Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места

Сервис Comparethemarket проанализировал, что туристы чаще всего искали в Google и тэгали в Instagram в этом году. По результатам составили рейтинг самых популярных достопримечательностей.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на comparethemarket.com.

В рейтинге по большей части встречаются популярные локации для туристов, малоизвестных — нет.

В этот список включили 20 памятников, в первую десятку попали:

Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ);

Эйфелева башня (Париж, Франция);

Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США);

Ниагарский водопад (США);

·Тадж-Махал (Агра, Индия);

Гранд-Каньон (США);

​Мачу-Пикчу (Перу);

​Нотр-Дам (Париж, Франция);

·Белый дом (Вашингтон, США);

Саграда Фамилия (Барселона, Испания).

ТОП городов мира с лучшим общественным транспортом

Популярный портал RankingRoyals и Oliver Wyman Forum подготовили рейтинг городов с лучшим общественным транспортом в мире. Было исследовано множество статистических данных.

Лучше всего с публичным транспортом дела обстоят в Европе. На первом месте оказался Гонконг, второе место занял Цюрих, а на третьем — Стокгольм.

Телеканал 24 По материалам:

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