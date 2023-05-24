В каких городах Евросоюза наименее доступное жилье (инфографика) — Finance.ua

В каких городах Евросоюза наименее доступное жилье (инфографика) Сегодня 13:00 — Личные финансы

Киев, по данным сервиса Numbeo, занимает 13-е место среди 151 европейского города по соотношению цен на жилую недвижимость и доходов. Аренда однокомнатной квартиры в центре украинской столицы стоит в среднем 420,7 евро (в спальном районе — 246,4 евро). При покупке жилья один квадратный метр в центре города обойдется в среднем в 2,1 тыс. евро, за пределами центра — 1,1 тыс. евро.

В каких городах Евросоюза, куда с началом полномасштабной войны переехали многие украинцы, наименее доступно жилье, — читайте дальше.

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Немного об исследовании. Индекс доступности жилья Numbeo оценивает по следующим параметрам: средняя стоимость одного квадратного метра в центре города и спальных районах (квартиры площадью 90 квадратных метров), доход местных жителей, ежемесячная стоимость ипотеки, стоимость аренды, доходы от сдачи жилья.

По данным сервиса, среди городов Евросоюза наименее доступно жилье в Париже. К примеру, аренда однокомнатной квартиры в центре города стоит в среднем 1,2 тыс. евро (в спальном районе — 920,7 евро). Средняя стоимость квадратного метра жилья в центре составляет 12,3 тыс. евро, вне центра — 8,7 тыс. При этом среднемесячный доход жителя столицы Франции составляет 2,7 тыс. евро.

На втором месте по дороговизне жилья — Милан. Средний доход жителя города составляет 1,7 тысячи евро. Арендовать однушку в центре Милана стоит в среднем 1,3 тыс. евро ежемесячно, в других районах — 899 евро. Метр жилья в центре итальянского города стоит 8,8 тыс. евро, в спальных районах — 4,6 тыс. евро.

Столица Чехии находится на третьем месте. При среднем доходе жителя Праги в 1,8 тыс. евро аренда однокомнатной квартиры в центре обойдется в 983 евро, в спальном районе — 732 евро. Квадратный метр жилья стоит в среднем 8,1 тысячи евро в центре и 5,7 тысяч за его пределами.

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На четвертом месте в рейтинге наименее доступного жилья — прибрежный курортный город Кашкайш, расположенный к западу от столицы Португалии. Жители города зарабатывают в среднем 1,2 тысячи евро. Аренда однокомнатной квартиры в центре города стоит 1,1 тыс. евро, за пределами центра — 793 евро. Квадратный метр жилья в центре Кашкайша стоит в среднем 5,4 тысячи евро, в спальных районах — 3,5 тысячи евро.

Замыкает пятерку городов Евросоюза с наименее доступным жильем польский город Гдыня, где средняя зарплата составляет 977 евро. При этом аренда квартиры в центре стоит 567 евро, в спальном районе — 465 евро. Один метр жилья в центре Гдыни стоит 4,4 тыс. евро, за его пределами — 2,5 тыс. евро.

Самое доступное жилье, если рассматривать города ЕС — в Констанце (Румыния), Белостоке (Польша) и Слиме (Мальта).

Слово і Діло По материалам:

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