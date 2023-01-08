Покупка или аренда жилья: в каких странах Европы самый высокий уровень домовладения — Finance.ua

Покупка или аренда жилья: в каких странах Европы самый высокий уровень домовладения
Приблизительно 70% населения Евросоюза владеет собственным жильем. Остальные 30% живут в арендованных жилищах. Самый высокий показатель домовладения — в Румынии.
Об этом свидетельствуют данные исследования Евростата. В то же время, страной, где преобладает количество арендаторов, стала Германия.
Где в Европе самый высокий уровень владения жильем
Высокий показатель домовладения в Румынии — более 95%. Также в тройку лидеров вошли Венгрия и Хорватия, где в собственном жилье проживают 91,7% и 90,5% населения соответственно.
Единственная страна ЕС, где доля нанимателей превышает долю собственников, — Германия с долей 50,5% арендаторов. Также проживают в арендованных домах почти 46% жителей Австрии, почти 41% — Дании, более 35% — во Франции и Швеции.
В среднем по Евросоюзу:
- 53% населения живет в домах,
- 46% — в квартирах.
Самые высокие доли обитателей домов в Ирландии (90%) и Нидерландах (80%).
В Испании 66% людей живут в квартирах, в Латвии — 65%, в Эстонии — 61%.
Качество жилья
В среднем на европейца приходится 1,6 комнаты. Самые просторные квартиры на Мальте (2,3 комнаты на человека), Бельгии, Ирландии и Нидерландах (по 2,1 комнаты). В Польше и Румынии на одного жителя приходится 1,1 комнаты.
Приблизительно 17% европейцев живут в перенаселенных жилищах. Этот показатель особенно высок в:
- Латвии (41,3%),
- Румынии (41%),
- Болгарии (около 38%).
Зато 34% населения ЕС проживает в жилье, которое слишком велико. Речь идет, например, о ситуациях, когда дети переехали, а родители продолжают жить в квартире или доме, рассчитанном на большую семью. Такого жилья больше всего:
- на Мальте (около 71%),
- на Кипре (71%),
- в Ирландии (70%).
В Румынии в больших жилищах живет только 7,2% населения, в Латвии и Греции — каждый десятый.
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