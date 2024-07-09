В каких банках украинцы хранят свои деньги — данные НБУ Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

В каких банках украинцы хранят свои деньги — данные НБУ

По состоянию на 1 июня физические лица держали 1 трлн 124 млрд гривен вкладов в банках. Больше всего украинцы держат в ПриватБанке — 405,7 млрд гривен и Ощадбанке — 192,7 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Так, по состоянию на начало июня в Украине работало 63 банка. Напомним, что, по данным Опендатабот, за 5 месяцев 2024 года украинские банки получили почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом. Всего только 7 из 63 банков получили убытки в этом году.

В каких банках держат деньги украинцы:

ПриватБанк — 405,7 млрд грн;

Ощадбанк — 192,7 млрд грн;

Универсал Банк — 71,1 млрд грн;

Райффайзен Банк — 63,1 млрд грн;

ПУМБ — 51,1 млрд грн;

Сенс Банк — 46,9 млрд грн;

Укрсиббанк — 43,0 млрд грн;

Укрэксимбанк — 38,9 млрд грн;

Укргазбанк — 32,4 млрд грн;

ОТП Банк — 26,7 млрд грн.



В рейтинг также попали: Креди Агриколь Банк (19,2 млрд грн), Кредобанк (17,2 млрд грн), А-Банк (16,5 млрд грн), Банк Пивденный (15,7 млрд грн), ПроКредит Банк (11, 8 млрд грн), Таскомбанк (10,7 млрд грн), Аккордбанк (6,9 млрд грн), Банк Восток (5,8 млрд грн), Банк Кредит Днепр (4,9 млрд грн), Банк Львов (3, 8 млрд грн).

Напомним, государственный ПриватБанк прогнозирует падение ставок по кредитам и депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ.

По данным Фонда гарантирования, на 1 июня 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 266,1 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

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