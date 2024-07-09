В каких банках украинцы хранят свои деньги — данные НБУ
По состоянию на 1 июня физические лица держали 1 трлн 124 млрд гривен вкладов в банках. Больше всего украинцы держат в ПриватБанке — 405,7 млрд гривен и Ощадбанке — 192,7 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Так, по состоянию на начало июня в Украине работало 63 банка. Напомним, что, по данным Опендатабот, за 5 месяцев 2024 года украинские банки получили почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом. Всего только 7 из 63 банков получили убытки в этом году.
В каких банках держат деньги украинцы:
- ПриватБанк — 405,7 млрд грн;
- Ощадбанк — 192,7 млрд грн;
- Универсал Банк — 71,1 млрд грн;
- Райффайзен Банк — 63,1 млрд грн;
- ПУМБ — 51,1 млрд грн;
- Сенс Банк — 46,9 млрд грн;
- Укрсиббанк — 43,0 млрд грн;
- Укрэксимбанк — 38,9 млрд грн;
- Укргазбанк — 32,4 млрд грн;
- ОТП Банк — 26,7 млрд грн.
В рейтинг также попали: Креди Агриколь Банк (19,2 млрд грн), Кредобанк (17,2 млрд грн), А-Банк (16,5 млрд грн), Банк Пивденный (15,7 млрд грн), ПроКредит Банк (11, 8 млрд грн), Таскомбанк (10,7 млрд грн), Аккордбанк (6,9 млрд грн), Банк Восток (5,8 млрд грн), Банк Кредит Днепр (4,9 млрд грн), Банк Львов (3, 8 млрд грн).
Напомним, государственный ПриватБанк прогнозирует падение ставок по кредитам и депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ.
По данным Фонда гарантирования, на 1 июня 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 266,1 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.
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