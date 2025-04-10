В какие страны украинцы ездят на заработки — Finance.ua

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В какие страны украинцы ездят на заработки

Мир
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В какие страны украинцы ездят на заработки
В какие страны украинцы ездят на заработки
После начала полномасштабной войны в Украине миллионы граждан были вынуждены не только искать убежища за границей, но и новые возможности для заработка. Хотя Польша продолжает оставаться главным направлением трудовой миграции, все больше украинцев выбирают другие страны Европы и даже Азии.
Об этом пишет издание inpoland.net.pl.
Польша уже несколько лет удерживает статус главного пункта трудовой миграции из Украины. По данным польского ZUS (Управление социального страхования), более 1 миллиона украинцев официально работает в Польше, а общее количество украинцев, имеющих работу, еще выше.
Украинцы в большинстве своем работают в сельском хозяйстве, на строительстве, в логистике, сфере обслуживания и на заводах. Все больше женщин устраиваются в досмотровой сфере или гостиницах и ресторанах.
В последние годы популярными направлениями также стали:
  • Чехия.
  • Германия.
  • Словакия и Венгрия.
Украинцы также все чаще выбирают Италию, Испанию, Португалию, где большой спрос на сиделок, строителей и сезонных работников.
Интересным трендом стал рост количества трудовых мигрантов в Южную Корею. Высокие заработки и четкие условия трудоустройства привлекают украинцев, несмотря на удаленность страны и языковой барьер.
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Благодаря развитию цифровых профессий тысячи украинцев работают удаленно для компаний из ЕС, США и Канады — в сфере ІТ, дизайна, маркетинга, поддержки клиентов и т. д. Такая форма заработка позволяет оставаться в Украине или жить в другой стране, не теряя доступа к глобальному рынку труда.
Независимо от направления, главным фактором остается одно — стремление к стабильности, безопасности и достойной оплате труда.

Справка Finance.ua:

  • Согласно исследованию Польского барометра рынка труда, на 15% уменьшилось количество предпринимателей, которые дают работу украинцам. В то же время стремительно растет количество работников из беларуси и стран Азии;
  • по данным ZUS, до полномасштабной войны в Украине украинцы составляли 74% всех иностранных работников в Польше, а на конец ноября 2024 года — уже 66% от общего количества;
  • Что касается заработков граждан Украины, то большинство из них зарабатывают чуть больше минимальной заработной платы (30,50 злотых брутто).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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