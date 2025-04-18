В Евросоюзе назвали страну с самой высокой инфляцией — Finance.ua

В Евросоюзе назвали страну с самой высокой инфляцией Сегодня 07:06 — Мир

В Евросоюзе назвали страну с самой высокой инфляцией

В марте 2025 года самый высокий годовой уровень инфляции в Евросоюзе зафиксировали в Румынии — 5,1%.

Об этом сообщает Евростат

Двумя другими государствами-членами ЕС с высокой инфляцией оказались Венгрия (4,8%) и Польша (4,4%). Низкими значениями смогли похвастаться Франция (0,9%), Дания (1,4%) и Люксембург (1,5%).

В еврозоне годовой уровень инфляции достиг в первом месяце весны 2,2%. В феврале он составил 2,3%, а год назад — 2,4%.

Во второй половине марта Евростат сообщал, что самой низкой инфляции в странах ЕС достигли Франция, Ирландия и Финляндия, а в Венгрии, Румынии и Эстонии она достигла самых высоких значений.

Напомним, в Национальном банке зафиксировали рост цен: продукты, услуги, горючее — все дорожает. Но ожидается постепенное замедление инфляции. В феврале потребительская инфляция ожидаемо возросла до 13,4% г/г. По оценкам регулятора, рост инфляции продолжался и в марте.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.