ЕЦБ снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов — Finance.ua

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ЕЦБ снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов

Мир
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ЕЦБ снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов
ЕЦБ снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов
Европейский центральный банк снизил три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов, установив основную ставку рефинансирования на уровне 2,40%, депозитную ставку — 2,25%, а ставку маржинального кредитования — 2,65%.
Об этом идет речь в сообщении регулятора от 17 апреля.
Решение отражает уверенность в том, что инфляция стабильно приближается к целевому уровню 2%, поскольку общая и базовая инфляция снижаются, а инфляция в секторе услуг замедляется. Рост заработной платы замедляется, а компании частично компенсируют давление издержек.
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Однако риски для экономики Еврозоны сохраняются, в частности, из-за роста напряженности в мировой торговле, что ослабляет доверие и усложняет финансовые условия. ЕЦБ признал ухудшение перспектив роста и сделал акцент на подходе, зависимом от данных.
Банк не взял на себя обязательства о дальнейшем снижении ставок, подчеркнув, что будущие решения будут зависеть от экономических показателей, динамики инфляции и эффективности монетарной политики.
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Чтобы умерить инфляцию, многие центральные банки мира существенно повысили ключевые ставки, что повлияло на банковское кредитование и регулирование денежных потоков в экономике.
Сегодняшнее решение стало седьмым снижением депозитной ставки ЕЦБ с начала цикла смягчения монетарной политики в июне 2024 года, когда базовая ставка достигла рекордных 4% для борьбы с высокой инфляцией.
По материалам:
Forbes.ua
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