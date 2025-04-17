ЕЦБ снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов — Finance.ua

ЕЦБ снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов
Европейский центральный банк снизил три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов, установив основную ставку рефинансирования на уровне 2,40%, депозитную ставку — 2,25%, а ставку маржинального кредитования — 2,65%.
Об этом идет речь в сообщении регулятора от 17 апреля.
Решение отражает уверенность в том, что инфляция стабильно приближается к целевому уровню 2%, поскольку общая и базовая инфляция снижаются, а инфляция в секторе услуг замедляется. Рост заработной платы замедляется, а компании частично компенсируют давление издержек.
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Однако риски для экономики Еврозоны сохраняются, в частности, из-за роста напряженности в мировой торговле, что ослабляет доверие и усложняет финансовые условия. ЕЦБ признал ухудшение перспектив роста и сделал акцент на подходе, зависимом от данных.
Банк не взял на себя обязательства о дальнейшем снижении ставок, подчеркнув, что будущие решения будут зависеть от экономических показателей, динамики инфляции и эффективности монетарной политики.
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Чтобы умерить инфляцию, многие центральные банки мира существенно повысили ключевые ставки, что повлияло на банковское кредитование и регулирование денежных потоков в экономике.
Сегодняшнее решение стало седьмым снижением депозитной ставки ЕЦБ с начала цикла смягчения монетарной политики в июне 2024 года, когда базовая ставка достигла рекордных 4% для борьбы с высокой инфляцией.
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