Украинцы накапливают гривневые сбережения: спрос на депозиты самый высокий за 10 месяцев — Finance.ua
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Украинцы накапливают гривневые сбережения: спрос на депозиты самый высокий за 10 месяцев

Кредит&Депозит
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Украинцы накапливают гривневые сбережения: спрос на депозиты самый высокий за 10 месяцев
Украинцы накапливают гривневые сбережения: спрос на депозиты самый высокий за 10 месяцев
Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15,5%. Такой шаг направлен на удержание стабильности валютного рынка, снижение инфляционных ожиданий и возврат инфляции к цели в 5% в среднесрочной перспективе.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Предыдущие меры НБУ по усилению процентной политики сначала остановили снижение доходностей гривневых инструментов, а в дальнейшем обеспечили их постепенный рост», — говорится в сообщении.
Так, в марте-апреле наблюдалось увеличение процентных ставок как по государственным облигациям в национальной валюте, так и по срочным депозитам в гривне сроком более трех месяцев, в том числе и у банков — лидеров розничного рынка.
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Рост привлекательности гривневых инструментов отразился в повышении спроса на них.
«В частности, обозначился заметный прогресс в приросте вкладов населения сроком более трех месяцев в банках всех групп», — пояснил регулятор.
Совокупный чистый спрос на срочные депозиты и ОВГЗ в марте был самым большим за последние 10 месяцев. Увеличение интереса к гривневым сбережениям способствовало снижению спроса населения на иностранную валюту и сокращению интервенций НБУ.
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«Взвешенная монетарная политика позволит закрепить эти положительные тенденции, будет способствовать дальнейшему улучшению ожиданий экономических агентов и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления уже в этом году», — подытожили в Нацбанке.
Напомним, по данным Фонда гарантирования, вклады украинцев в феврале выросли на 12,7 млрд грн. По состоянию на 1 марта 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1391,1 млрд грн.
Национальный банк Украины фиксирует остановку тенденции к снижению процентных ставок по депозитам и ожидает их дальнейшего роста после последних решений по монетарной политике.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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