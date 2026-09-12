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В какие страны переезжают украинцы из Польши

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Украинцы все чаще переезжают из Польши в другие государства ЕС
Украинцы все чаще переезжают из Польши в другие государства ЕС
Количество украинцев с временной защитой в Польше сокращается, тогда как все больше беженцев выбирают для проживания в Чехию.
Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает польское издание RMF24.

Куда переезжают украинцы из Польши

После начала полномасштабной российской агрессии Польша стала одним из главных направлений для украинцев, искавших убежище за границей. Однако последние данные свидетельствуют об изменении этой тенденции.
В июне 2026 года количество граждан Украины, имеющих в Польше статус временной защиты, уменьшилось примерно на 6,3 тысячи. В июле их стало меньше на 8,11 тысяч.
В Польше оставалось около 953,1 тыс. граждан Украины.
Больше всего украинцев с временной защитой сейчас находится в Германии, где по состоянию на июнь временной защитой пользуются почти 1,29 млн человек.
По информации издания, все больше беженцев из Украины, покидающих Польшу, выбирают Чехию. К концу июня временную защиту там имели около 381 тыс. украинцев.
Другие страны Евросоюза также приняли значительное количество граждан Украины:
  • Испания — 272,3 тыс. украинцев с временной защитой по состоянию на июль;
  • Румыния — 219,4 тыс.;
  • Словакия — около 149 тыс.
До этого Finance.ua отмечал, что все больше граждан Украины находит работу в Польше. В марте украинские работники составили 68% от общего количества работающих иностранцев в Польше — 784 000 человек. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.
Также мы сообщали, что украинцы за границей не только ищут работу, но и активно создают собственный бизнес. В 2023—2024 годах каждый десятый бизнес в Польше основывали украинцы. А только в течение 2022−2023 годов в стране зарегистрировали 48,5 тыс. украинских частных предприятий.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаЧехияУкраинцы в ПольшеГерманияМигранты
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