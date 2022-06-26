В Кабмине сказали, угрожает ли Украине потеря статуса кандидата на вступление в ЕС — Finance.ua
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В Кабмине сказали, угрожает ли Украине потеря статуса кандидата на вступление в ЕС

Казна и Политика
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В Кабмине сказали, угрожает ли Украине потеря статуса кандидата на вступление в ЕС
В Кабмине сказали, угрожает ли Украине потеря статуса кандидата на вступление в ЕС
О вероятном отзыве у Украины статуса кандидата на членство в Евросоюзе речь не идет.
Об этом в эфире информационного марафона заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
«Решение Евросовета, которое было принято 23 июня, отличается от той рекомендации, которую предоставила Еврокомиссия. Потому что статус кандидата мы получили безусловно... Что касается семи условий, то решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года произведет оценку выполнения этих условий, и от этого будут определены дальнейшие этапы, связанные с членством», — отметила она.
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Стефанишина уточнила, что эти семь условий не привязаны к решению о статусе кандидата.
На вопрос, идет ли речь о возможности отзыва статуса кандидата при невыполнении определенных условий, вице-премьер ответила следующее: «Нет. Украина получила статус кандидата и точка».
Она добавила, что выполнение этих семи условий позволит начать переговоры о вступлении в ЕС.
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По словам Стефанишиной, все эти условия носят очень важный политический характер, поэтому трудно определиться, какое из них выполнить сложнее всего.
«Позитив в том, что мы уже по каждому из этих направлений что-то сделали. И буквально в ближайшие три дня Президент одобрит дорожную карту реализации каждого из семи пунктов», — подчеркнула она.
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Напомним, 28 февраля Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
23 июня Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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