В Кабмине озвучили приблизительные сроки вступления Украины в ЕС — Finance.ua

В Кабмине озвучили приблизительные сроки вступления Украины в ЕС Сегодня 16:14 — Казна и Политика

В Кабмине озвучили приблизительные сроки вступления Украины в ЕС

Ожидаемый срок вступления Украины в Европейский Союз — 2029 год.

Об этом заявила генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире телемарафона в четверг.

«Раньше — маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам», — сказала она.

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При этом Форсюк уточнила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.

По словам гендиректора, обретение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.

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«Доступ к средствам этих фондов есть только у стран-кандидатов в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах», — подчеркнула Форсюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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