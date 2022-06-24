В Кабмине озвучили приблизительные сроки вступления Украины в ЕС — Finance.ua

В Кабмине озвучили приблизительные сроки вступления Украины в ЕС
Ожидаемый срок вступления Украины в Европейский Союз — 2029 год.
Об этом заявила генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире телемарафона в четверг.
«Раньше — маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам», — сказала она.
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При этом Форсюк уточнила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.
По словам гендиректора, обретение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.
«Доступ к средствам этих фондов есть только у стран-кандидатов в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах», — подчеркнула Форсюк.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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