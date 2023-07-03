В июне украинцы зарегистрировали 5,6 тыс. новых легковых автомобилей: Топ-10 марок — Finance.ua
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В июне украинцы зарегистрировали 5,6 тыс. новых легковых автомобилей: Топ-10 марок

Личные финансы
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В июне украинцы зарегистрировали 5,6 тыс. новых легковых автомобилей: Топ-10 марок
В июне украинцы зарегистрировали 5,6 тыс. новых легковых автомобилей: Топ-10 марок
За июнь в Украине было зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше чем, в прошлом году. Бестселлером месяца на украинском рынке остается компактный кроссовер Renault Duster, избравший 656 покупателей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
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«За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 39% июньского рынка новых легковушек», — говорится в сообщении.

Десятка бестселлеров июня 2023 года:

  1. Renault Duster — 656 ед.;
  2. Toyota RAV-4 — 311 ед.;
  3. Toyota Corolla — 202 ед.;
  4. Volkswagen ID.4 — 189 ед.;
  5. Mazda CX5 — 167 ед.;
  6. Toyota Land Cruiser Prado — 149 ед.;
  7. Hyundai Tucson — 143 ед.;
  8. Škoda Octavia — 127 ед.;
  9. Toyota Camry — 124 ед.;
  10. Škoda Karoq — 117 ед.
Напомним, по данным Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), в I кв. 2023 г. глобальным автопромом было произведено более 21,6 млн автотранспортных средств. Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако все еще сохраняется отставание от доковидного 2019 г. (-7%).
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В мае в пятерку крупнейших региональных рынков новых легковых автомобилей в Украине вошли: г. Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Киевляне приобрели 35% реализованных за месяц в Украине новых легковушек.

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По материалам:
Finance.ua
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