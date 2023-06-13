В яких регіонах українці найбільше купують автомобілі — Finance.ua

В яких регіонах українці найбільше купують автомобілі Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

В яких регіонах українці найбільше купують автомобілі

За даними Укравтопрома, у травні в п’ятірку найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні увійшли: м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області.▫️Кияни придбали 35% реалізованих за місяць в Україні нових легковиків.

Частка Дніпропетровщини становила 9%,

Київщини — 8%,

Одещини — 6%,

Харківщини — 5%.

Титул бестселера на цих ринках здобули:

у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях — RENAULT Duster,

на Київщині - VOLKSWAGEN ID.4,

а в Одеській обл. — TOYOTA RAV-4.

Найбільші показники з реєстрацій ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:

Львівська область, номери якої отримали 12% розмитнених авто з пробігом,

Вінниччина (7%),

місто Київ (6,5%),

Дніпропетровська (6%) та

Рівненська (5,8%) області.

В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині та у столиці був VOLKSWAGEN Golf. А на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався RENAULT Megane.

Довідка Finance.ua:

як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років. Серед автомобілістів заведено вважати, що електрокари є не найкращим придбанням із погляду перепродажу на вторинному ринку. Вся справа в батареї, яка через короткий період експлуатації може вийти з ладу;

у травні на українському ринку нових легковиків найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами. Вони охопили 47% продажів, повідомляє Укравтопром. Однак по відношенню до попереднього місяця їх частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.);

водночас збільшилась ринкова частка електромобілів (+2 в.п.), яка в травні становила 11%.Без змін, по відношенню до квітня, залишились відсотки гібридних та авто з ГБО, яким належало 18% та 1% ринку нових легковиків відповідно.



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