В яких регіонах українці найбільше купують автомобілі — Finance.ua

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В яких регіонах українці найбільше купують автомобілі

Технології&Авто
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В яких регіонах українці найбільше купують автомобілі
В яких регіонах українці найбільше купують автомобілі
За даними Укравтопрома, у травні в п’ятірку найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні увійшли: м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області.▫️Кияни придбали 35% реалізованих за місяць в Україні нових легковиків.
  • Частка Дніпропетровщини становила 9%,
  • Київщини — 8%,
  • Одещини — 6%,
  • Харківщини — 5%.
Титул бестселера на цих ринках здобули:
у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях — RENAULT Duster,
на Київщині - VOLKSWAGEN ID.4,
а в Одеській обл. — TOYOTA RAV-4.
Найбільші показники з реєстрацій ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:
  • Львівська область, номери якої отримали 12% розмитнених авто з пробігом,
  • Вінниччина (7%),
  • місто Київ (6,5%),
  • Дніпропетровська (6%) та
  • Рівненська (5,8%) області.
В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині та у столиці був VOLKSWAGEN Golf. А на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався RENAULT Megane.

Довідка Finance.ua:

  • як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років. Серед автомобілістів заведено вважати, що електрокари є не найкращим придбанням із погляду перепродажу на вторинному ринку. Вся справа в батареї, яка через короткий період експлуатації може вийти з ладу;
  • у травні на українському ринку нових легковиків найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами. Вони охопили 47% продажів, повідомляє Укравтопром. Однак по відношенню до попереднього місяця їх частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.);
  • водночас збільшилась ринкова частка електромобілів (+2 в.п.), яка в травні становила 11%.Без змін, по відношенню до квітня, залишились відсотки гібридних та авто з ГБО, яким належало 18% та 1% ринку нових легковиків відповідно.
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За матеріалами:
Finance.ua
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