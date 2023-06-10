Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років — Finance.ua

Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Серед автомобілістів заведено вважати, що електрокари є не найкращим придбанням із погляду перепродажу на вторинному ринку.

Вся справа в батареї, яка через короткий період експлуатації може вийти з ладу.

Експерти з iSeeCаrs.com вирішили з’ясувати, чи так це, і зібрали інформацію про найпопулярніші моделі уживаних «електричок» у віці до 5 років.

В результаті обробки інформації експерти підрахували зростання/падіння середньої ціни на електрокари.

Таким чином, виявилося, що далеко не всі автомобілі з електродвигуном втрачають ціну з часом. Так, за кілька років ціна на вторинному ринку США на вживані «електрички» суттєво зросла.

Список електромобілів від найвигідніших до найменш вигідних виглядає так:

BMW i3: +27,6% від ціни 2020р. ($31,193 vs $24,454);

Hyundai Ioniq Electric: +26,7% від ціни 2020р. ($28,802 vs $22,726);

Volkswagen e-Golf: +26,2% від ціни 2020р. ($28,870 vs $22,871);

Nissan Leaf: +25,1% від ціни 2020р. ($28,745 vs $22,975);

Tesla Model S: +24,3% від ціни 2020р. ($46,774 vs $37,638);

Chevrolet Bolt EV: +23,9% ($28,561 vs $23,051);

Tesla Model 3: +14,5% ($32,687 vs $28,558);

Hyundai Kona Electric: +10,5% ($28,584 vs $25,877);

Audi e-tron: +0,8% ($37,725 vs $37,415);

Tesla Model X: +0,1% ($50,691 vs $50,628);

Volkswagen ID.4: -5,4% ($30,698 vs $32,453);

Jaguar I-PACE: -9,6% ($35,943 vs $39,777);

Ford Mustang Mach-E: -19,1% ($34,610 vs $42,764);

Tesla Model Y: -21,7% ($37,348 vs $47,717);

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