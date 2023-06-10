Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років — Finance.ua
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Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років

Технології&Авто
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Серед автомобілістів заведено вважати, що електрокари є не найкращим придбанням із погляду перепродажу на вторинному ринку.
Вся справа в батареї, яка через короткий період експлуатації може вийти з ладу.
Експерти з iSeeCаrs.com вирішили з’ясувати, чи так це, і зібрали інформацію про найпопулярніші моделі уживаних «електричок» у віці до 5 років.
В результаті обробки інформації експерти підрахували зростання/падіння середньої ціни на електрокари.
Таким чином, виявилося, що далеко не всі автомобілі з електродвигуном втрачають ціну з часом. Так, за кілька років ціна на вторинному ринку США на вживані «електрички» суттєво зросла.
Список електромобілів від найвигідніших до найменш вигідних виглядає так:
  • BMW i3: +27,6% від ціни 2020р. ($31,193 vs $24,454);
  • Hyundai Ioniq Electric: +26,7% від ціни 2020р. ($28,802 vs $22,726);
  • Volkswagen e-Golf: +26,2% від ціни 2020р. ($28,870 vs $22,871);
  • Nissan Leaf: +25,1% від ціни 2020р. ($28,745 vs $22,975);
  • Tesla Model S: +24,3% від ціни 2020р. ($46,774 vs $37,638);
  • Chevrolet Bolt EV: +23,9% ($28,561 vs $23,051);
  • Tesla Model 3: +14,5% ($32,687 vs $28,558);
  • Hyundai Kona Electric: +10,5% ($28,584 vs $25,877);
  • Audi e-tron: +0,8% ($37,725 vs $37,415);
  • Tesla Model X: +0,1% ($50,691 vs $50,628);
  • Volkswagen ID.4: -5,4% ($30,698 vs $32,453);
  • Jaguar I-PACE: -9,6% ($35,943 vs $39,777);
  • Ford Mustang Mach-E: -19,1% ($34,610 vs $42,764);
  • Tesla Model Y: -21,7% ($37,348 vs $47,717);
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За матеріалами:
AvtoDream
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