В Україні зменшується кількість авто з традиційними двигунами - Укравтопром (інфографіка) — Finance.ua
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В Україні зменшується кількість авто з традиційними двигунами - Укравтопром (інфографіка)

Технології&Авто
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У травні на українському ринку нових легковиків найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами. Вони охопили 47% продажів, повідомляє Укравтопром.
Однак по відношенню до попереднього місяця їх частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.).
Також на 1 в.п. зменшився сегмент дизельних авто — до 23%.
Водночас збільшилась ринкова частка електромобілів (+2 в.п.), яка в травні становила 11%.Без змін, по відношенню до квітня, залишились відсотки гібридних та авто з ГБО, яким належало 18% та 1% ринку нових легковиків відповідно.
Структура ринку нових авто у травні:▫️автомобілі з бензиновими двигунами
  • 47% реєстрацій;
  • дизельні авто — 23%;
  • гібриди — 18%;
  • електромобілі - 11%;
  • автомобілі з ГБО — 1%.
В Україні зменшується кількість авто з традиційними двигунами - Укравтопром (інфографіка)
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За матеріалами:
Finance.ua
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