В Україні зменшується кількість авто з традиційними двигунами - Укравтопром (інфографіка) — Finance.ua

В Україні зменшується кількість авто з традиційними двигунами - Укравтопром (інфографіка) Сьогодні 13:13 — Технології&Авто

У травні на українському ринку нових легковиків найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами. Вони охопили 47% продажів, повідомляє Укравтопром.

Однак по відношенню до попереднього місяця їх частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.).

Також на 1 в.п. зменшився сегмент дизельних авто — до 23%.

Водночас збільшилась ринкова частка електромобілів (+2 в.п.), яка в травні становила 11%.Без змін, по відношенню до квітня, залишились відсотки гібридних та авто з ГБО, яким належало 18% та 1% ринку нових легковиків відповідно.

Структура ринку нових авто у травні:▫️автомобілі з бензиновими двигунами

47% реєстрацій;

дизельні авто — 23%;

гібриди — 18%;

електромобілі - 11%;

автомобілі з ГБО — 1%.

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