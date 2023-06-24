Виробництво автомобілів у світі зросло на 7% — Finance.ua

Виробництво автомобілів у світі зросло на 7% Сьогодні 04:00 — Технології&Авто

Виробництво автомобілів у світі зросло на 7%

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у І кв. 2023 р. глобальним автопромом було виготовлено понад 21,6 млн автотранспортних засобів.

Про це повідомляє Укравтопром.

Це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак, все ще зберігається відставання від доковідного 2019 р. (-7%).

З цієї кількості легкових автомобілів виготовлено 15,4 млн од. (+8% до І кв. 2022р.), легких комерційних авто — 5,2 млн од. (+7%), великовантажних авто — 959 тис. од., як і торік, та автобусів — майже 62 тис. од. (+32%).

Найбільші результати у І кв. продемонстрували:

Китай — 6,2 млн од. автотранспорту (-4%);

США — 2,6 млн од.(+9%);

Японія — 2,2 млн од. (+14%).

Нагадаємо, у травні в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в КНР. Це на 11% більше, ніж у квітні.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.