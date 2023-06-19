Серед українців зростає попит на авто з Китаю — Finance.ua

Серед українців зростає попит на авто з Китаю
У травні в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в КНР. Це на 11% більше, ніж у квітні.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості нових авто було 603 од. (+18% до квітня), а вживаних — 261 од. (-3%).
Як серед нових так і вживаних авто, ввезених з Китаю, домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно.
В травневу п’ятірку найпопулярніших нових авто-made in China увійшли:
- Volkswagen ID.4;
- Dongfeng/ Honda M-NV;
- Chery Tiggo 4;
- Chery Tiggo 2;
- MG HS
До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:
- Volkswagen ID.4;
- Dongfeng/ Honda M-NV;
- Volkswagen ID.6;
- Tesla Model Y;
- Honda E
Всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тис. легкових авто (нових та вживаних), виготовлених в КНР.
Нагадаємо, у травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.
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