Серед українців зростає попит на авто з Китаю — Finance.ua

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Серед українців зростає попит на авто з Китаю

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Серед українців зростає попит на авто з Китаю
Серед українців зростає попит на авто з Китаю
У травні в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в КНР. Це на 11% більше, ніж у квітні.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості нових авто було 603 од. (+18% до квітня), а вживаних — 261 од. (-3%).
Як серед нових так і вживаних авто, ввезених з Китаю, домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно.
В травневу п’ятірку найпопулярніших нових авто-made in China увійшли:
  • Volkswagen ID.4;
  • Dongfeng/ Honda M-NV;
  • Chery Tiggo 4;
  • Chery Tiggo 2;
  • MG HS
До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:
  • Volkswagen ID.4;
  • Dongfeng/ Honda M-NV;
  • Volkswagen ID.6;
  • Tesla Model Y;
  • Honda E
Всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тис. легкових авто (нових та вживаних), виготовлених в КНР.
Нагадаємо, у травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.

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За матеріалами:
Finance.ua
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