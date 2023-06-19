Серед українців зростає попит на авто з Китаю — Finance.ua

Серед українців зростає попит на авто з Китаю Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Серед українців зростає попит на авто з Китаю

У травні в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в КНР. Це на 11% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості нових авто було 603 од. (+18% до квітня), а вживаних — 261 од. (-3%).

Як серед нових так і вживаних авто, ввезених з Китаю, домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно.

В травневу п’ятірку найпопулярніших нових авто-made in China увійшли:

Volkswagen ID.4;

Dongfeng/ Honda M-NV;

Chery Tiggo 4;

Chery Tiggo 2;

MG HS

До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:

Volkswagen ID.4;

Dongfeng/ Honda M-NV;

Volkswagen ID.6;

Tesla Model Y;

Honda E

Всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тис. легкових авто (нових та вживаних), виготовлених в КНР.

Нагадаємо, у травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.