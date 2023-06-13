Українці встановили рекорд на ринку гібридних автомобілів: що зараз купують — Finance.ua

Українці встановили рекорд на ринку гібридних автомобілів: що зараз купують
У травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.
Як повідомляє «Укравтопром», частка нових авто з цієї кількості становила 73%. А всього на травневому ринку нових легковиків «гібриди» охопили 26% продажів.
Які моделі обирають
Нові авто:
- У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4 — 202 авто.
- Друге місце за популярністю займає - Nissan Qashqai — 88 авто.
- Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE — 63 авто.
Вживані автомобілі:
- У реєстраціях імпортованих авто з гібридними силовими установками першість у Toyota Prius — 39 авто.
- На другій позиції - Ford Fusion US — 33 авто.
- Третє місце у Chevrolet Volt (27 шт.).
У результаті український автопарк за травень поповнився майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону легкових автомобілів, що на 0,3% більше, ніж у квітні. Також в останній місяць весни українці зареєстрували 2451 електромобіль (з них 559 одиниць нових і 1892 вживаних).
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